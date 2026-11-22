Священник Православної Церкви України Олексій Філюк наголосив, що піст не варто сприймати як дієту чи суворе харчове обмеження. Головна мета цього періоду полягає в духовному зростанні, молитві та примиренні з Богом і ближніми.

У своєму тіктоці отець Олексій зауважив, що під час сорокаденного посту Церква радить утриматися від м'ясних і молочних продуктів, а також від яєць. Водночас священник звернув увагу на індивідуальні обставини кожного вірянина. Від харчових обмежень звільняються діти, вагітні жінки та люди похилого віку.

Чи можна їсти м'ясо та яйця під час Різдвяного посту

Священник ПЦУ також підкреслив, що суть посту не зводиться до тарілки. Коли людина має міцне здоров'я, їй варто утриматися від скоромної їжі. Якщо ж стан здоров'я не дозволяє дотримуватися суворих правил, вживання м'яса чи інших продуктів не стає гріхом.

Олексій Філюк нагадав слова апостола Павла про те, що не варто засуджувати того, хто споживає їжу з м'ясом. Кожен сам визначає міру утримання, спираючись на власне сумління та фізичний стан.

Насамкінець отець Олексій закликав не плутати дієту з духовним подвигом. У центрі посту мають залишатися покаяння, щира молитва та турбота про спасіння душі, адже гастрономічні правила мають другорядне значення.

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