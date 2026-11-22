В своем тиктоке отец Алексей отметил, что во время сорокадневного поста Церковь рекомендует воздерживаться от мясных и молочных продуктов, а также от яиц. В то же время священник обратил внимание на индивидуальные обстоятельства каждого верующего. От пищевых ограничений освобождаются дети, беременные женщины и пожилые люди.

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Можно ли есть мясо и яйца во время Рождественского поста

Священник ПЦУ также подчеркнул, что суть поста не сводится к тарелке. Когда человек обладает крепким здоровьем, ему следует воздерживаться от скоромной пищи. Если же состояние здоровья не позволяет соблюдать строгие правила, употребление мяса или других продуктов не становится грехом.

Алексей Филюк напомнил слова апостола Павла о том, что не стоит осуждать того, кто употребляет пищу с мясом. Каждый сам определяет меру воздержания, опираясь на собственную совесть и физическое состояние.

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В заключение отец Алексей призвал не путать диету с духовным подвигом. В центре поста должны оставаться покаяние, искренняя молитва и забота о спасении души, ведь гастрономические правила имеют второстепенное значение.

На днях мы рассказывали, можно ли есть вареную колбасу во время поста.