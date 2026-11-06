Какой праздник 6 ноября: о ком вспоминают верующие и что предвещают приметы

В давние времена ноябрь считался временем окончательного перехода от осени к зиме. Наши предки внимательно следили за погодой, ведь пытались по природным явлениям предсказать, когда наступят морозы и какой будет зима.

6 ноября православные верующие в Украине, следующие новоюлианскому календарю, чтят память святителя Павла, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского и других святых. Также с этой датой связаны народные погодные наблюдения, а в мире отмечают несколько важных дат.

Какой церковный праздник 6 ноября

По новоюлианскому календарю 6 ноября Православная Церковь Украины чтит святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преподобного Луку, эконома Киево-Печерского, мучениц Текусу, Александру, Полактию, Клавдию, Евфрасию, Афанасию и Мотрону, а также преподобного Луку Тавроменийского.

Святитель Павел жил в IV веке и происходил из города Солунь. Он был пресвитером и служил патриарху Александру Константинопольскому. После смерти последнего Павла избрали его преемником.



Кого чтит церковь 6 ноября / Фото Magnific

В то время в Византийской империи распространялось арианство – религиозное учение, отрицавшее равенство Бога-Сына с Богом-Отцом. Павел выступал против него и защищал православное вероучение. Из-за этого святителя несколько раз смещали с патриаршего престола и отправляли в изгнание.

В конце концов Павла сослали в город Кукуз в Армении. Согласно церковному преданию, в 350 году во время богослужения на него напали сторонники арианства и задушили собственным омофором. Именно за непоколебимость в вере святителя называют исповедником.

Народные приметы 6 ноября

В народном календаре память святителя Павла связывали с названием Павел Ледостав. По старому стилю его чествовали 19 ноября – именно тогда во многих местностях уже ожидали первых морозов и появления льда на водоемах.

Наши предки верили, что безветренная погода в этот день предвещает приближение морозов. Также само появление льда на реках и озерах воспринимали как признак окончательного прихода зимы.

Кто отмечает именины 6 ноября

Согласно календарю именин на 2026 год 6 ноября День ангела отмечают: Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Ефросиния, Клавдия, Нина и Александра.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 ноября

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Эту памятную дату Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 5 ноября 2001 года. С тех пор ее ежегодно отмечают 6 ноября, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям войн и вооруженных конфликтов.

Также 6 ноября в Украине вспоминают освобождение Киева от нацистских захватчиков. В этот день 1943 года советские войска завершили Киевскую наступательную операцию и вытеснили нацистские силы из столицы. Оккупация города длилась 778 дней – с сентября 1941 года по ноябрь 1943-го. Эта дата является памятной для украинского народа.

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