Грех ли верить в Бога, но читать гороскопы: неожиданный ответ священника ПЦУ

Многие люди каждое утро просматривают астрологические прогнозы, а затем идут в церковь молиться. Однако религия категорически осуждает такие действия.

Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем инстаграме объяснил, почему увлечение картами Таро и астрологическими предсказаниями вредит каждому верующему.

Грех ли верить в Бога, но читать гороскопы

Отец Юлиан четко подчеркнул, что вера в Творца и ежедневный интерес к астрологическим прогнозам абсолютно несовместимы. Церковь расценивает подобные увлечения как довольно тяжкий грех. Духовный наставник просит людей научиться различать истинные знания и откровенные выдумки. Он привел простой пример для понимания: астрономия изучает реальные звезды, галактики и другие космические объекты, поэтому она заслуженно имеет статус официальной науки. Астрология же никоим образом не относится к научному миру и лишь имитирует достоверность.

Современные украинцы часто ищут душевного покоя в магических предсказаниях. Они искренне надеются узнать свое будущее с помощью специальных раскладов карт Таро. Священник ПЦУ назвал подобные попытки предсказать судьбу настоящим абсурдом. По его словам, истинный христианин не может одновременно обращаться к Богу, читать Священное Писание и параллельно доверять обычным рисункам на картоне. Настоящая религия требует полного доверия к высшим силам. Верующий должен искать жизненную поддержку исключительно в молитве.

Тимчук призвал прихожан навсегда отказаться от сомнительных эзотерических практик. Двойные стандарты быстро разрушают духовную основу человека. Христиане формируют прочную связь с Господом только через добрые поступки и искренние беседы с Творцом.

На днях наша редакция уже рассказывала, грех ли ставить свечу в церкви без молитвы.