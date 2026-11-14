Действительно ли можно носить бабушкин крестик: что делать с украшениями умерших

Многие украинцы сомневаются, стоит ли носить на теле крестик или серьги, оставшиеся от умерших родственников. Ведь вокруг этого существует немало суеверий.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке развеял мифы и четко объяснил свою позицию по поводу наследственных украшений.

Можно ли носить украшения умерших родственников

Отец Алексей заверил, что Церковь разрешает носить серебряный крестик умершей бабушки. По его словам, такие вещи – прежде всего теплая память о близких. В то же время он напомнил, что сам по себе крестик является лишь внешним проявлением веры. Гораздо важнее то, что внутри. Как отметил Филюк, истинное почитание Бога требует искреннего доверия к Богу, чтения Евангелия и жизни по христианским принципам, а не просто наличия символа на шее.

Родные уходят в вечность, но воспоминания о них продолжают жить. Если бабушка оставила вам какое-либо украшение, например, крестик или серьги, вы можете смело их надевать. Священник посоветовал отбросить все страхи и не бояться последствий. Он процитировал слова из Книги Проповедника, напомнив, что у умерших уже нет места под солнцем, а их любовь и ненависть исчезли навсегда. Зато живым священник порекомендовал продолжать свой земной путь, молиться и заботиться о спасении души.

На днях наша редакция уже рассказывала, можно ли вешать портреты умерших дома.