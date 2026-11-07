Какой церковный праздник 7 ноября: что известно о Феодоте Анкирском

7 ноября православные христиане чтят память мученика Феодота Анкирского, которого при жизни называли трактирщиком. Он помогал преследуемым единоверцам, предоставлял им убежище и тайно хоронил погибших, хотя хорошо понимал, чем рискует.

Рассказываем, что известно о святом Феодоте, кого еще поминают по церковному календарю, кто отмечает именины.

Кого чтит церковь 7 ноября

По новоюлианскому календарю Православной церкви Украины 7 ноября почитают мучеников, пострадавших в Мелитине, преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха, мученика Феодота Анкирского, трактирщика, мучеников Меласипа и Касинию и их сына, а также мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникия.

Кем был святой Феодот Анкирский

Феодот жил в III – начале IV века в городе Анкира, который ныне называется Анкара. Он был христианином и владел постоялым двором, где принимал путников. Мужчина помогал нуждающимся, соблюдал пост и много молился.

Особенно важную роль Феодот сыграл во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. В то время многим верующим приходилось покидать свои дома, скрываться от властей и искать убежище. Феодот предоставлял им жилье и питание, поддерживал заключенных и помогал тем, кого осудили за веру.



Какого мученика вспоминают 7 ноября / Magnific

Когда христианские храмы в Анкире разрушили или закрыли, богослужения стали проводить в его гостинице. Также Феодот тайно забирал тела казненных христиан, чтобы похоронить их по христианскому обычаю.

Однажды он помог похоронить семерых дев-мучениц, среди которых была его родственница Текуса. После этого власти узнали о его деятельности. Феодота схватили, подвергли пыткам и казнили.

Кто отмечает именины 7 ноября

По церковному календарю в этот день именины могут отмечать мужчины с именами Федот (Феодот), Лазарь, Валерий, Евгений, Федор, Иларион, Афанасий и другие, чьи небесные покровители поминаются 7 ноября.

Среди женщин свои именины отмечают Елизавета, Матрона, Карина. Поздравьте своих знакомых с этими именами.