Яке церковне свято 7 листопада: що відомо про Феодота Анкірського

Розповідаємо, що відомо про святого Феодота, кого ще згадують за церковним календарем, хто святкує іменини.

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Кого вшановує церква 7 листопада

За новоюліанським календарем Православної церкви України 7 листопада вшановують мучеників, які постраждали в Мелітині, преподобного Лазаря Галісійського, ієромонаха, мученика Феодота Анкірського, корчмаря, мучеників Меласипа і Касинію та їхнього сина, а також мучеників Авкта, Тавріона і Фесалонікію.

Ким був святий Феодот Анкірський

Феодот жив у III – на початку IV століття в місті Анкіра, яке нині має назву Анкара. Він був християнином і володів заїжджим двором, де приймав подорожніх. Чоловік допомагав нужденним, дотримувався посту та багато молився.

Особливо важливу роль Феодот відіграв під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана. У той час багатьом вірянам доводилося залишати свої домівки, ховатися від влади та шукати прихистку. Феодот надавав їм житло й харчування, підтримував ув'язнених і допомагав тим, кого засудили за віру.

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Якого мученика згадують 7 листопада / Magnific

Коли християнські храми в Анкірі зруйнували або закрили, богослужіння почали проводити в його заїжджому дворі. Також Феодот таємно забирав тіла страчених християн, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

Одного разу він допоміг поховати сімох дів-мучениць, серед яких була його родичка Текуса. Після цього влада дізналася про його діяльність. Феодота схопили, піддали тортурам і стратили.

Хто святкує іменини 7 листопада

За церковним календарем цього дня іменини можуть відзначати чоловіки з іменами Федот (Феодот), Лазар, Валерій, Євген, Федір, Іларіон, Афанасій та інші, чиї небесні покровителі згадуються 7 листопада.

Серед жінок свої іменини відзначають Єлизавета, Матрона, Карина. Привітайте знайомих вам людей з цими іменами.