Что на самом деле означает выражение "родиться в рубашке": вас удивит этот старинный обряд

Выражение "родиться в рубашке" знакомо почти каждому, но мало кто знает, что за ним стоит необычный обряд наших предков. То, что сегодня кажется странностью, украинцы когда-то связывали с особой судьбой человека.

У этого выражения есть вполне реальное происхождение. Во время родов околоплодный пузырь обычно разрывается, но иногда ребенок рождается в его оболочках или с их частями на теле. В народе такую оболочку называли рубашкой.

Со временем буквальное значение превратилось в переносное. Выражение "родиться в рубашке" стали употреблять в отношении человека, которому везет, который избегает опасности или чудом выходит из сложной ситуации. Такое толкование зафиксировано и в украинских фразеологических словарях.

Как украинцы хранили "рубашку" после рождения ребенка

В народных верованиях такой своеобразной рубашке приписывали особые защитные свойства. Считалось, что она может приносить удачу не только ребенку, родившемуся с ней, но и всей семье.

Этнографические описания свидетельствуют, что оболочку высушивали, зашивали в ладанку – небольшой мешочек для оберега – и бережно хранили. Ее также могли вшивать в одежду, которую ребенок часто носил.



Что делали с "рубашкой", в которой родился ребенок / Magnific

В Харьковской области бытовало и отдельное поверье: оболочку, которую называли очипком, связывали с будущим высоким церковным саном. Этот пример показывает, что народные представления о "рубашке" могли различаться в зависимости от местности.

Обычай хранить оболочку как талисман был известен не только в Украине. Этнографические источники упоминают подобные верования и за ее пределами. Сегодня выражение "родиться в рубашке" уже не требует буквального объяснения в повседневной речи. Так говорят о счастливчиках, которым удается избежать беды или неожиданно оказаться в благоприятных обстоятельствах.

С вынашиванием, рождением и взрослением ребенка связано немало украинских обрядов. Например, вы будете удивлены, когда узнаете, зачем украинцы клали в колыбель младенца нож или топор.