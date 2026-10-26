Когда отмечается Собор Архистратига Михаила в 2026 году: новая дата, история и традиции праздника

Каждый год осень дарит христианам один из самых светлых церковных праздников – Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных. После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь граждане отмечают этот праздник в другую дату.

24 Канал рассказывает подробнее, когда теперь наступает Михайлов день, почему он имеет такое важное значение для верующих и какие древние традиции связаны с этим праздником.

Когда будет день Михаила в 2026 году

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим решением даты всех непереходных праздников были сдвинуты на 13 дней раньше. Раньше украинцы массово праздновали Михайлов день 21 ноября. Однако уже четвертый год этот большой церковный праздник приходится на 8 ноября.

В этот день принято прославлять архангела Михаила. Согласно библейским преданиям, он возглавляет все девять ангельских чинов. Слово "архистратиг" подчеркивает статус главы небесных сил и главного воина, сражающегося на стороне добра. В то же время Собор символизирует единство всех ангелов во главе с Михаилом. Вместе они служат Богу и прославляют Святую Троицу.

Архистратиг Михаил / Фото Православной Церкви Украины

Люди обычно обращаются к архистратигу с просьбами о защите от врагов, исцелении от тяжких болезней и укреплении духовной силы. К тому же этот день ежегодно напоминает каждому о неизбежной победе света над тьмой.

Что интересно, наши предки связывали Михайлов день с началом зимы. К этому времени крестьяне полностью завершали основные работы в поле и могли немного отдохнуть. В день праздника хозяйки обязательно пекли свежий хлеб и лепили вкусные пироги. Люди устраивали пышные застолья и приглашали в дом много гостей. Кроме того, верующие улаживали все конфликты и налаживали добрые отношения с родными. Также каждый старался больше помогать нуждающимся людям.

Кстати, а знаете ли вы, что предвещает снег на Михайлов день?