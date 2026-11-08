Что нельзя делать на Михайлов день 8 ноября: основные запреты и поверья

8 ноября православные христиане отмечают Михайлов день – праздник в честь архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных. В народе эту дату связывали с особыми правилами поведения, поэтому были вещи, которых старались избегать, чтобы не навлечь на себя ссоры и беды.

По новоюлианскому календарю ПЦУ 8 ноября отмечается Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В 2026 году праздник приходится на воскресенье. Ранее его отмечали 21 ноября по старому стилю.

Михаил – один из самых почитаемых архангелов в христианстве. Его имя переводится с древнееврейского как "Кто, как Бог?". Слово "архистратиг" означает военачальника, ведь, согласно церковному преданию, именно Михаил возглавляет небесное воинство в борьбе со злом. На иконах его часто изображают с мечом или копьем, а у ног – побежденного дьявола.

Праздник посвящен не только Михаилу, но и всем ангелам. Его установление связывают с церковным почитанием небесных сил, которое сформировалось в раннехристианские времена.



Что запрещено делать в день Михаила / Фото из открытых источников

Что нельзя делать на Михайлов день

В народной традиции день Михаила считался временем примирения, добрых дел и милосердия. Поэтому особенно неуместными считались такие поступки:

ссориться и ругаться. Не стоит провоцировать конфликты, оскорблять близких, повышать голос и желать кому-то зла. Праздник связан с победой добра над темными силами, поэтому вражда противоречит его символике;

отказывать в помощи. Не следует оставлять без поддержки человека, оказавшегося в затруднительном положении. Наоборот, добрым делом считалось поделиться едой, помочь нуждающимся или поддержать одиноких;

сплетничать и клеветать на других. Не стоит распространять слухи, осуждать людей за спиной и завидовать чужим успехам;

отказываться от примирения. Если есть возможность уладить давний конфликт, попросить прощения или восстановить отношения, не стоит упускать эту возможность;

заниматься тяжелой работой без необходимости. Поскольку в 2026 году праздник приходится на воскресенье, христианская традиция призывает посвятить этот день молитве, отдыху и семье, отложив необязательные изнурительные дела.

В то же время запреты на стирку, мытье головы, шитье или использование острых предметов не являются церковными правилами. Не стоит воспринимать их как обязательные предписания и строго их соблюдать.

День Михаила – прежде всего повод вспомнить о милосердии, поддержке ближних и духовной силе. Поэтому самое важное в этот день – не бытовые ограничения, а добрые поступки, искренняя молитва и уважение к другим.