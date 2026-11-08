Що не можна робити на Михайлів день 8 листопада: головні заборони та повір'я

За новоюліанським календарем ПЦУ 8 листопада відзначають Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. У 2026 році свято припадає на неділю. Раніше його святкували 21 листопада за старим стилем.

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Михаїл – один із найшанованіших архангелів у християнстві. Його ім'я перекладається з давньоєврейської як "Хто як Бог?". Слово "архистратиг" означає воєначальника, адже, згідно з церковним переданням, саме Михаїл очолює небесне військо в боротьбі зі злом. На іконах його часто зображують із мечем або списом, а під ногами – переможеного диявола.

Свято присвячене не лише Михаїлу, а й усім ангелам. Його встановлення пов'язують із церковним вшануванням небесних сил, яке сформувалося в ранньохристиянські часи.

Що заборонено робити у Михайлів день / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити на Михайлів день

У народній традиції Михайлів день вважали часом примирення, добрих справ і милосердя. Тому особливо недоречними вважали такі вчинки:

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сваритися та лихословити. Не варто провокувати конфлікти, ображати близьких, підвищувати голос і бажати комусь зла. Свято пов'язане з перемогою добра над темними силами, тому ворожнеча суперечить його символіці;

відмовляти в допомозі. Не слід залишати без підтримки людину, яка опинилася в скруті. Навпаки, доброю справою вважали поділитися їжею, допомогти нужденним або підтримати самотніх;

пліткувати й обмовляти інших. Не варто поширювати чутки, засуджувати людей за спиною та заздрити чужим успіхам;

відмовлятися від примирення. Якщо є можливість владнати давній конфлікт, попросити пробачення чи відновити стосунки, не варто її втрачати;

займатися важкою роботою без потреби. Оскільки у 2026 році свято припадає на неділю, християнська традиція заохочує присвятити цей день молитві, відпочинку та родині, відклавши необов'язкові виснажливі справи.

Водночас заборони на прання, миття голови, шиття чи використання гострих предметів не є церковними правилами. Не варто сприймати їх як обов'язкові приписи та суворо дотримуватися.

Михайлів день – передусім нагода згадати про милосердя, підтримку ближніх і духовну силу. Тож найважливіше цього дня – не побутові обмеження, а добрі вчинки, щира молитва та повага до інших.