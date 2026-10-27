Сегодня – День украинского языка и письменности 2026: история и традиции праздника

Сегодня, 27 октября, отмечается День украинского языка и письменности. Этот праздник объединяет миллионы людей по всему миру.

24 Канал подробнее рассказывает, кто именно положил начало Дню украинской письменности и языка и почему государство изменило дату его празднования.

История Дня украинского языка и письменности

История этого важного праздника берет свое начало в ноябре 1997 года. Именно тогда президент Леонид Кучма подписал Указ № 1241/97, которым официально утвердил День украинской письменности и языка. Власти приняли такое решение, чтобы поддержать инициативу ряда общественных организаций.

Основатели неразрывно связали новое событие с днем памяти Преподобного Нестора Летописца. Этот выдающийся монах Киево-Печерской лавры создал знаменитую "Повесть прошлых лет", поэтому историки вполне справедливо называют его отцом нашего родного слова.

Долгое время украинцы отмечали этот праздник 9 ноября. Однако совсем недавно, в 2023 году, после перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты многих религиозных событий сдвинулись на 13 дней назад.

Поскольку духовенство перенесло день памяти Нестора Летописца на 27 октября, государственный праздник также нуждался в обновлении. В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал новый документ, который окончательно закрепил изменение в календаре. Теперь мы ежегодно отмечаем праздник родного языка именно 27 октября.

День украинского языка и письменности 2026 – история праздника / Коллаж 24 Канала

Ежегодно в учебных и культурных заведениях проводятся мероприятия, посвященные Дню украинского языка и письменности. В частности, проходят лекции, семинары, конференции и общественные акции в поддержку этого праздника.

В то же время в школах дети принимают участие в Международном конкурсе знатоков украинского языка имени Петра Яцика, который проводится ежегодно с 1999 года.

Главной и самой масштабной традицией этого дня неизменно остается Радиодиктант национального единства. Команда Украинского радио впервые организовала такой языковой флешмоб весной 2000 года. С тех пор акция стремительно расширилась и превратилась в настоящий мировой феномен.

Школьники, студенты, военные на передовой, политики, знаменитости и вынужденные переселенцы за рубежом одновременно включают трансляцию, чтобы проверить свои знания. Организаторы постоянно подчеркивают, что главная цель этого мероприятия заключается вовсе не в выставлении оценок или поиске орфографических ошибок. Ежегодный диктант объединяет нацию вокруг общего культурного кода.

Кстати, стало известно, кто будет читать в этом году "Радиодиктант национального единства".