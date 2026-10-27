Сьогодні – День української мови та писемності 2026: історія та традиції свята

24 Канал розповідає детальніше, хто саме започаткував День української писемності та мови і чому держава змінила дату його святкування.

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Історія Дня української мови та писемності

Історія цього важливого свята бере свій початок у листопаді 1997 року. Саме тоді президент Леонід Кучма підписав Указ № 1241/97, яким офіційно затвердив День української писемності та мови. Влада ухвалила таке рішення, щоб підтримати ініціативу низки громадських організацій.

Засновники нерозривно пов'язали нову подію з днем вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця. Цей видатний чернець Києво-Печерської лаври створив знамениту "Повість минулих літ", тому історики цілком справедливо називають його батьком нашого рідного слова.

Тривалий час українці відзначали це свято 9 листопада. Однак зовсім нещодавно, у 2023 році, після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати багатьох релігійних подій змістилися на 13 днів назад.

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Оскільки духовенство перенесло день пам'яті Нестора Літописця на 27 жовтня, державне свято також потребувало оновлення. У липні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав новий документ, який остаточно закріпив зміну в календарі. Тепер ми щороку шануємо свято рідної мови саме 27 жовтня.

День української мови та писемності 2026 – історія свята / Колаж 24 Каналу

Щороку в навчальних і культурних закладах проводяться заходи, присвячені Дню української мови та писемності. Зокрема, відбуваються лекції, семінари, конференції та громадські акції на підтримку цього свята.

Водночас у школах діти беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, який відбувається щорічно з 1999 року.

Головною і наймасштабнішою традицією цього дня незмінно залишається Радіодиктант національної єдності. Команда Українського радіо вперше організувала такий мовний флешмоб навесні 2000 року. Відтоді акція стрімко масштабувалася і перетворилася на справжній світовий феномен.

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Школярі, студенти, військові на передовій, політики, знаменитості та вимушені переселенці за кордоном одночасно вмикають трансляцію, щоб перевірити власні знання. Організатори постійно наголошують, що головна мета цього заходу полягає зовсім не у виставленні оцінок чи пошуку орфографічних помилок. Щорічний диктант гуртує націю навколо спільного культурного коду.

До речі, стало відомо, хто читатиме цьогоріч Радіодиктант національної єдності.