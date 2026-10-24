Как правильно поминать родных в Дмитриевскую субботу: традиции, молитвы и строгие запреты

Сегодня, 24 октября, Дмитриевская родительская суббота – это особый день, который издавна имел большое значение для верующих. В этот день принято поминать умерших родственников, друзей, соседей и соблюдать определенные традиции.

День поминания предшествует дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В церковной традиции суббота посвящена молитве за усопших, а в украинской народной культуре с ней связывали осеннее почитание предков, семейные поминки и добрые дела в память о тех, кого уже нет рядом.

Как поминать умерших в Дмитриевскую субботу

Главная традиция этого дня – молитва за усопших. Верующие посещают храм, участвуют в заупокойном богослужении и подают имена умерших родных для поминания. По возможности также посещают кладбище, убирают могилы и молятся за упокой близких.

В народной традиции украинцы собирались за семейным столом, вспоминали предков и рассказывали о них младшим членам семьи. В отдельных регионах существовал обычай оставлять часть блюд на ночь в углу комнаты, веря, что умершие родственники могут заглянуть в свой дом.



Что делать в Дмитриевскую родительскую субботу / Magnific

Какую молитву читать за умерших

В Дмитриевскую субботу можно прочитать молитву об упокоении душ умерших или обратиться к Богу своими словами, упомянув близких по имени. Например: "Упокой, Господи, души покойных рабов Твоих и прости им все грехи, вольные и невольные". Также можно попросить священника помолиться за умерших во время богослужения.

Есть еще один момент: в церкви не подают записки и не упоминают на панихидах людей, которые не были крещены в православной церкви. За этих умерших родственников молятся дома собственной молитвой.

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

В этот день не стоит превращать поминальную трапезу в шумное застолье с чрезмерным употреблением алкоголя, ссориться, ругаться или оскорблять близких. При этом утверждение о том, что категорически запрещено убирать, стирать или выполнять домашнюю работу, не относится к общим церковным правилам.

Необязательно оставлять еду на могилах или совершать определенные обряды, чтобы почтить память умерших. Самое главное – помолиться за усопших, вспомнить их с любовью и, по возможности, совершить доброе дело в их память.

Кстати, ко Дню Димитрия Солунского незамужние девушки должны были найти себе возлюбленного. На этот счет в давние времена даже существовала одна интересная поговорка.