Действительно ли христианам нельзя отмечать Хэллоуин: точный ответ священника ПЦУ

В конце октября владельцы многих магазинов традиционно украшают витрины искусственной паутиной, а улицы городов заполняются людьми в жутких костюмах. Однако Православная Церковь Украины занимает категорическую позицию в отношении таких осенних развлечений.

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук в своем фейсбуке призвал верующих решительно отказаться от заимствованных традиций и сосредоточиться на родной духовной культуре. Он также подробно объяснил, почему христианам категорически не следует участвовать в мистических обрядах и как лучше использовать главный оранжевый атрибут Хэллоуина.

Можно ли христианам праздновать Хэллоуин

Отец Юлиан напомнил об исторических корнях Хэллоуина. Много веков назад древние кельты отмечали мистический праздник под названием Самайн. Эти племена исповедовали язычество и искренне верили, что граница между миром живых и мертвых в этот осенний период полностью исчезает. Юлиан Тимчук подчеркнул, что такие убеждения противоречат христианскому учению. Православная вера отвергает любые заигрывания с темными силами и языческие ритуалы, которые составляют основу современных жутких вечеринок.

Особое внимание представитель духовенства уделил использованию еды во время подобных развлечений. Он упомянул традиционный символ праздника – тыквенный фонарь. Священник отметил, что обычный спелый овощ прекрасно подходит для приготовления чрезвычайно вкусной и полезной каши.

Священник ПЦУ искренне не понимает, зачем люди массово портят хороший продукт, вырезают на нем глаза, рот и создают причудливые пугающие улыбки. Господь дал христианам плоды земли для питания и поддержания здоровья, поэтому гораздо лучше употреблять их с большой благодарностью, а не превращать в жуткие декорации.

Вместо чужих и непонятных карнавалов Тимчук предложил обратить пристальное внимание на поистине светлые события. Он посоветовал христианам радостно праздновать дни рождения своих родных или отмечать многочисленные осенние религиозные праздники, которые несут истинную любовь и Божью благодать.

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