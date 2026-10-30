Действительно ли украинцам можно праздновать Хэллоуин: объяснения священников ПЦУ

31 октября витрины украинских магазинов украшены искусственной паутиной, а кафе привлекают посетителей жуткими тыквами. Современная молодежь воспринимает конец второго осеннего месяца как прекрасную возможность устроить карнавал монстров и просто хорошо повеселиться.

Однако далеко не все знают, действительно ли такие развлечения остаются абсолютно безопасными для нашего сознания и духовного состояния. Об этом подробнее рассказала Православная Церковь Украины в своем фейсбуке.

Почему в Украине нельзя праздновать Хэллоуин

Каждый год мы видим, как украинские заведения активно перенимают западные традиции и готовят масштабные тематические вечеринки к 31 октября. Владельцы бизнеса украшают залы черепами, а люди с восторгом ищут костюмы ведьм, вампиров или зомби.

Большинство украинцев считает это действо обычным шутливым маскарадом. Граждане привыкли думать, что такое мероприятие не несет никакой угрозы, а лишь помогает отвлечься от повседневности. Однако священники и исследователи культуры предлагают взглянуть на эту ситуацию под другим углом.

Историки связывают происхождение современного Хэллоуина с древним кельтским праздником Самайн. Тогдашние племена отмечали завершение сбора урожая и верили, что именно в ту ночь граница между миром живых и мертвых исчезает полностью. Древние язычники сопровождали свои жуткие ритуалы кровавыми жертвоприношениями.

Когда христианство пришло на эти земли, местные обычаи странным образом переплелись с католическим Днем всех святых. Именно так и возникло название, которое мы слышим сегодня. Однако современный формат массовых гуляний не имеет абсолютно ничего общего с христианскими ценностями.

Интересно, что свой современный облик этот праздник приобрел лишь в ХХ веке в Америке, и произошло это из-за необходимости бороться с преступностью. Дело в том, что в 20-е годы прошлого века Хэллоуин в США превратился в ночь массового вандализма. Тогда подростки разбивали окна, ломали заборы и устраивали пожары. Чтобы положить конец этому уличному беспорядку, местные власти и активисты решили хитростью отвлечь молодежь. Они начали организовывать безопасные костюмированные вечеринки, парады и ввели традицию ходить по домам за сладостями. Идея сработала, ведь дети променяли хулиганство на развлечения.

Именно тогда за дело взялись сообразительные предприниматели. Производители конфет, швейные фабрики и киностудии поняли, что на новой традиции можно отлично заработать. Они начали массово выпускать готовые костюмы, пластиковые декорации и сладости в тематической упаковке. Так, опасная ночь уличных погромов окончательно превратилась в яркую индустрию развлечений, которая сегодня приносит корпорациям миллиарды долларов ежегодно.

Впрочем, делает ли эта коммерциализация осенний карнавал полностью безопасным? Церковь дает однозначно отрицательный ответ. Когда человек надевает маску нечистой силы, он подсознательно ассоциирует себя со злом, смертью и потусторонним миром. Даже в шутливом контексте верующий не должен примерять на себя образ существа, несущего разрушение и несправедливость.

Во время подобных вечеринок общество начинает активно романтизировать смерть. Зло вдруг становится привлекательным и забавным. В ПЦУ подчеркивают, что христианская вера основана на победе жизни над смертью, которую принесло воскресение Иисуса Христа. Поэтому религия призывает радоваться свету, а не смеяться вместе с силами тьмы.

А знали ли вы, что каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы вспоминают о древнем славянском празднике – Велесовой ночи? На самом деле она имеет кое-что общее с Хэллоуином.