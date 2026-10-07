4 самых сильных мужских имени на букву "Б", которые приносят успех и счастливую судьбу
Выбор имени для новорожденного мальчика часто становится настоящим испытанием для молодых родителей. Варианты на букву "Б" традиционно олицетворяют мужество, внутреннюю силу и непоколебимый характер.
24 Канал подготовил подборку самых интересных древних и современных мужских имен, которые непременно придадут вашему сыну мощную энергетику.
Богдан
Имя Богдан буквально означает "данный Богом" и наделяет своего обладателя незаурядной целеустремленностью и рассудительностью. Такие мужчины уверенно идут по жизни и легко преодолевают любые препятствия на пути к цели.
Борис
Лингвисты трактуют это имя как "борец за славу". Оно с самого детства формирует прочные лидерские качества и помогает человеку достигать значительных высот в карьере.
Борислав
Поклонникам славянского наследия наверняка понравится такое благозвучное имя, которое переводится как "тот, кто борется за славу". Его обладатели довольно часто завоевывают признание и уважение в обществе.
Бронислав
Такое имя означает "славный защитник". Именно поэтому такие мужчины всегда будут тщательно оберегать свою семью от жизненных невзгод.
На днях мы рассказывали о женских именах, начинающихся с буквы "Б".