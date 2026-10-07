4 самых сильных мужских имени на букву "Б", которые приносят успех и счастливую судьбу

Выбор имени для новорожденного мальчика часто становится настоящим испытанием для молодых родителей. Варианты на букву "Б" традиционно олицетворяют мужество, внутреннюю силу и непоколебимый характер.

24 Канал подготовил подборку самых интересных древних и современных мужских имен, которые непременно придадут вашему сыну мощную энергетику.

Богдан

Имя Богдан буквально означает "данный Богом" и наделяет своего обладателя незаурядной целеустремленностью и рассудительностью. Такие мужчины уверенно идут по жизни и легко преодолевают любые препятствия на пути к цели.

Борис

Лингвисты трактуют это имя как "борец за славу". Оно с самого детства формирует прочные лидерские качества и помогает человеку достигать значительных высот в карьере.

Борислав

Поклонникам славянского наследия наверняка понравится такое благозвучное имя, которое переводится как "тот, кто борется за славу". Его обладатели довольно часто завоевывают признание и уважение в обществе.

Бронислав

Такое имя означает "славный защитник". Именно поэтому такие мужчины всегда будут тщательно оберегать свою семью от жизненных невзгод.

Мужские имена, начинающиеся на букву "Б" – как назвать сына / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о женских именах, начинающихся с буквы "Б".