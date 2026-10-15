Мелодичные и сильные: 5 мужских имен на букву "Д", которые приносят удачу

Выбор имени для новорожденного мальчика часто становится настоящим испытанием для молодых родителей. Варианты на букву "Д" традиционно олицетворяют мужество, внутреннюю силу и непоколебимый характер.

24 Канал подготовил подборку самых интересных древних и современных мужских имен, которые непременно подарят вашему сыну мощную энергетику.

Даниил

Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как "Бог мой судья". Такие мужчины отличаются рассудительностью и аналитическим складом ума. Данилы всегда готовы выслушать и поддержать дельным советом своих близких. Обладатели этого имени привыкли тщательно обдумывать каждый свой шаг, что помогает им избегать ошибок и уверенно достигать поставленных целей.

Дмитрий

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение, связано с богиней плодородия Деметрой и переводится как "посвященный Деметре" или "земледелец". Его обладатели отличаются необычайной силой воли и коммуникабельностью. Дмитриям присущи верность и надежность, поэтому они становятся замечательными семьянинами и преданными друзьями.

Денис

Это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "посвященный Дионису". Его носители – энергичные и творческие мужчины, которые умеют поднять настроение в любой компании и никогда не оставят друга в беде. Обладатели этого имени легко адаптируются к любым изменениям и способны находить нестандартные пути для реализации своих самых амбициозных замыслов.

Давид

Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "любимый" или "возлюбленный". Давидов можно смело назвать надежными защитниками своей семьи и близких людей. Такие мужчины обладают сильным внутренним стержнем, который помогает им преодолевать препятствия и воплощать свои планы в жизнь.

Демьян

Имя Демьян имеет латинские корни и переводится как "покоритель". Его носители отличаются целеустремленностью, ответственностью и требовательностью к себе. Демьяны могут казаться несколько прямолинейными, однако за этим скрывается большое сердце и готовность подставить плечо в трудную минуту. Обладатели этого имени сделают все возможное и будут работать на пределе своих возможностей, чтобы обеспечить стабильность и осуществить собственные мечты.

Как красиво назвать сына – мужские имена на "Д" / Фото Magnfic

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