5 самых красивых имен на букву "Е", которые приносят счастье своим обладательницам

Выбор имени для ребенка всегда становится настоящим испытанием для будущих родителей. Среди огромного разнообразия вариантов особой магией обладают женские имена на букву "Е".

24 Канал подготовил подборку самых интересных женских имен, начинающихся на букву "Е", чтобы помочь вам сделать идеальный выбор и узнать больше о характере будущей обладательницы.

Ева

Это имя имеет древнееврейские корни и означает "та, что дарит жизнь". Его обладательницы излучают невероятное жизнелюбие, неиссякаемую энергию и уверенность в себе. Они обладают уникальной способностью вдохновлять окружающих и щедро делятся своей теплотой с друзьями и близкими. Такие женщины легко становятся настоящей опорой для семьи и умело управляют любыми процессами.

Елизавета

Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "обещание Господу". Елизаветы отличаются умением сохранять спокойствие в любой ситуации и острым аналитическим умом. К тому же они умеют выслушать и уверенно идут к своей цели.

Евгения

Имя Евгения берет свое начало в древнегреческой культуре и переводится как "благородная". Девушки с таким именем обладают сильной волей и обостренным чувством справедливости. Они умеют создавать невероятный уют вокруг себя, высоко ценят верность и всегда готовы прийти на помощь более слабым.

Есения

Это нежное и несколько загадочное имя имеет несколько версий происхождения: первая – от славянского мужского варианта Есений, вторая – от имени Ксения, поэтому означает – "иностранка" или "далекая". Его обладательницы очаровывают всех вокруг своей творческой натурой, мечтательностью и искренностью. Они чрезвычайно тонко чувствуют мир, легко находят общий язык с разными людьми и приносят радость в любой коллектив.

Евдокия

Это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "добрая слава" или "благоволение". Евдокии поражают людей своей бескорыстной добротой, жизненной мудростью и природной харизмой. Они легко преодолевают жизненные препятствия, сохраняют искренний оптимизм и становятся настоящими хранительницами семейного очага, объединяя вокруг себя всю семью.

Оригинальные имена для девочки / Фото Magnific

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