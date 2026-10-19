Как красиво назвать мальчика: 5 счастливых имен на "Г", которые точно понравятся

Выбор имени для новорожденного мальчика часто становится настоящим испытанием для молодых родителей. Варианты на букву "Г" традиционно олицетворяют мужество, внутреннюю силу и непоколебимый характер.

24 Канал подготовил подборку самых интересных древних и современных мужских имен, которые непременно подарят вашему сыну мощную энергетику.

Глеб

Это имя имеет древнескандинавские корни и означает "наследник богов". Его носители – чрезвычайно рассудительные, надежные и серьезные мужчины. Они умеют быстро завоевывать авторитет в коллективе, уверенно преодолевают любые препятствия и всегда готовы защищать свою семью.

Гордей

Это имя пришло к нам из древнегреческого языка и переводится как "повелитель". Гордеи вырастают очень независимыми мужчинами с нестандартным мышлением и мощной энергетикой. Они смело берут на себя ответственность за сложные проекты и никогда не боятся трудностей.

Григорий

Имя Григорий имеет древнегреческое происхождение и переводится как "бдительный" или "бодрый". Такие мужчины обладают прекрасным чувством юмора и острым умом. Они легко становятся душой компании, быстро усваивают новую информацию и умеют находить позитив даже в сложных обстоятельствах.

Георгий

Это имя также происходит из Древней Греции и означает "земледелец". Носители этого имени демонстрируют непоколебимые моральные принципы и обостренное чувство справедливости. Такие парни всегда держат слово, решительно защищают слабых и мастерски доводят все начатые дела до безупречного завершения.

Геннадий

Имя Геннадий имеет древнегреческие корни и означает "благородный". Обладатели этого имени – очень тактичные и спокойные личности. Они привыкли тщательно анализировать каждый шаг, умело обходят острые углы в общении и создают вокруг себя максимально комфортную атмосферу.

Мужские имена, начинающиеся на букву "Г" / Фото Magnific

Ранее мы рассказывали о красивых мужских именах, начинающихся с буквы "И".