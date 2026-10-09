7 лучших мужских имен на букву "З" с сильной энергетикой

Если вы ищете красивое и необычное имя для сына, то обратите внимание на варианты, начинающиеся на букву "З". Они звучат мужественно, легко запоминаются и имеют интересное значение.

24 Канал подготовил для вас подборку лучших мужских имен, которыми можно назвать сына в 2026 году. Выбирайте то, которое больше всего понравится вам и вашей семье.

Мужские имена, начинающиеся на букву "З"

Захар – происходит от древнееврейского слова и означает "Божья память". Мальчики с этим именем отличаются искренней добротой, настойчивостью и стойкостью перед жизненными трудностями.

– происходит от древнееврейского слова и означает "Божья память". Мальчики с этим именем отличаются искренней добротой, настойчивостью и стойкостью перед жизненными трудностями. Зиновий – имя древнегреческого происхождения, которое дословно переводится как "жизнь Зевса". Оно наделяет мужчину рассудительностью, внутренним спокойствием и умением искусно избегать конфликтов.

– имя древнегреческого происхождения, которое дословно переводится как "жизнь Зевса". Оно наделяет мужчину рассудительностью, внутренним спокойствием и умением искусно избегать конфликтов. Зорян – славянское имя, образованное от слова "заря". Оно прекрасно подходит для творческих и жизнерадостных личностей, которые всегда излучают оптимизм и притягивают к себе людей.

– славянское имя, образованное от слова "заря". Оно прекрасно подходит для творческих и жизнерадостных личностей, которые всегда излучают оптимизм и притягивают к себе людей. Звенислав – древнерусское имя, что переводится как "тот, чья слава звенит". Обладатели такого имени часто занимают лидерские позиции и не боятся брать на себя ответственность.

– древнерусское имя, что переводится как "тот, чья слава звенит". Обладатели такого имени часто занимают лидерские позиции и не боятся брать на себя ответственность. Златомир – красивое славянское имя, означающее "золотой мир". Его носители способны легко находить компромиссы и строить гармоничные отношения с окружающими.

– красивое славянское имя, означающее "золотой мир". Его носители способны легко находить компромиссы и строить гармоничные отношения с окружающими. Зенон – античное имя, которое трактуется как "дар Зевса". Оно звучит довольно современно и стильно, а его носители обычно проявляют большой интерес к точным наукам и предпринимательству.

– античное имя, которое трактуется как "дар Зевса". Оно звучит довольно современно и стильно, а его носители обычно проявляют большой интерес к точным наукам и предпринимательству. Захарий – полная и торжественная форма имени Захар. Мужчины с таким именем отличаются острым чувством справедливости, преданностью друзьям и готовностью всегда прийти на помощь.

Как оригинально назвать сына – мужские имена на "З" / Фото Magnific

Кстати, на днях мы публиковали подборку красивых мужских имен на букву "Б".