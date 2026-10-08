4 роскошных женских имени на букву "З", которые наделяют своих обладательниц особым шармом

Выбор имени для девочки – важный шаг, ведь оно во многом определяет ее характер и дальнейший жизненный путь. Женские имена, начинающиеся с буквы "З", отличаются невероятной мелодичностью и глубоким символизмом.

Они запоминаются с первой секунды и придают своим обладательницам необыкновенную женственность. 24 Канал подготовил подборку самых красивых женских имен с их значением и происхождением.

Злата

Это имя имеет славянское происхождение и означает "золотая". Его обладательницы отличаются утонченным вкусом, любовью к эстетике и природным шармом. Они умеют очаровывать собеседников своей грациозностью и всегда остаются в центре внимания. Женщины с этим именем обычно становятся очень целеустремленными личностями, которые легко добиваются признания в творческих профессиях.

Зоя

Это имя пришло из древнегреческого языка и переводится как "жизнь". Его обладательницы излучают невероятную жизнерадостность, оптимизм и внутреннюю гармонию. Они обладают уникальной способностью находить позитив даже в самых сложных ситуациях и щедро делятся светлой энергетикой с окружающими.

Зоряна

Имя Зоряна имеет славянские корни и переводится как "ясная заря". Его обладательницы отличаются очень романтичной натурой, сильно развитой интуицией и склонностью к мечтательности. Они смотрят на мир через призму красоты, тонко чувствуют искусство и часто вдохновляют других на большие свершения. Благодаря своей искренности и эмоциональной открытости эти женщины легко покоряют сердца людей.

Звенислава

Это старинное славянское имя несет в себе значение "та, что возвещает о славе". Женщины с таким именем демонстрируют сильный и независимый характер. Они уверенно идут к своей цели и умеют четко отстаивать собственные интересы. Звениславы часто занимают руководящие должности на работе и вызывают уважение в обществе.

Женские имена на "З", которыми стоит назвать девочку / Фото Magnific

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