В давние времена украинцы делали беду из-за злых духов: кого боялись больше всего

Персонажей украинской демонологии очень много. Только названий исследователи насчитывают более сотни. Все они по-своему жуткие, в зависимости от сюжета рассказа.

Возьмем, к примеру, верования в домашних духов. В одних регионах считают, что домовой – это домашний дух, который заботится о благополучии и обязательно живет в каждой семье. А в других – это домашний черт, которого обретают магическим способом, и который впоследствии взимает свою страшную плату в обмен на богатство. Интересными фактами о мистических существах поделилась с 24 Каналом этнологиня Анастасия Кривенко из Института народоведения НАН Украины.

Существуют очень жуткие истории, говорит Кривенко, о том, как владелец такого духа совершает самоубийство, его дети гибнут, а в доме, где остался домашний черт, больше никто не может жить. Ночами всех жильцов преследуют кошмары, и их судьба также становится трагической.



Какие мистические существа были в древности / Magnific

Однако ощущение опасности часто носит сугубо индивидуальный характер. Респондентка, у которой по соседству живет ведьма и которая, по ее убеждению, наслала болезнь или погубила родного человека, больше всего будет опасаться именно колдовства. А человек, к которому якобы приходил покойник, будет вспоминать этот опыт как самый страшный в жизни.

Источником всего зла, олицетворением опасных темных сил, конечно же, был черт. Имея десятки местных названий и ипостасей, этот злой дух действовал самостоятельно или же посылал своих слуг (бесов) или земных прислужников (ведьм и колдунов) творить людям зло. Его цель – склонить человека к греху и пополнить число душ, которые будут гореть в аду. Однако иногда черт мог быть и демоном-неудачником и фигурировать в комических сюжетах.



Больше всего украинцы боялись чертей / Фото из открытых источников

Но, пожалуй, наибольший ужас вызывали демонические существа, способные навлечь беду одновременно на все село. Например, во время смертоносных эпидемий люди все вместе искали виновных и нередко прибегали к самосуду. Самой страшной, говорит этнологиня, для нее является история о том, как в Красилове в 1720 году убили старушку только за то, что она "пережила свой век". Старушке было более 100 лет.

Известен также рассказ, записанный Иваном Франко, о сожжении упырей в Нагуевичах в 1831 году. Панический страх толкал людей на жуткие поступки – все ради того, чтобы уберечься от смерти, которую якобы посылали ведьмы, упыри или другие злые духи.

В каких демонов верили украинцы в древности:

Черть – олицетворение всего зла. С рожками и хвостом, мог появляться в образе господина в черном костюме и шляпе, а мог превращаться в животных. Он искушал людей, преследовал, пугал, мог свести с ума.

Блуд – часто невидимый злой дух , который всю ночь напролет заставляет блуждать и заводит человека в непроходимые заросли или даже в смертельные ловушки – обрывистые скалы, болота, откуда человек уже не вернется. Часто задерживается в лесу, возле кладбища или на местах чьей-то гибели.

Русалка – девушка (хотя может быть и юноша), умершая до замужества, или душа некрещенного ребенка. Похороненное в свадебном наряде такое существо появляется в белом платье, венке с лентами и цветами, покачивается на ветвях. Русалки бегают по полям, лесам, купаются у водоемов только летом. Людей щекочут или тянут в воду.



В древности украинцы верили в русалок / Фото из открытых источников

Мавки (нявки) – происходят от душ умерших некрещеных детей. Являются в виде красивых девушек, порой зеленокосых, однако со спины видны их внутренности.

Домовой – домашний дух, заботящийся обо всей семье в доме. Если его рассердить, он будет мстить, пугать, устраивать шум, а может, и сжечь дом и покинуть его.

Годованец (хованец) – разновидность домашнего черта. Его получают магическим способом, чтобы он приносил достаток. За это он, однако, требует соответствующую плату, как и любой черт, поэтому хозяина ждет бедственная судьба и тяжелая смерть.

Упырь – бывает живой и мертвый. Живой упырь – колдун, общающийся с нечистой силой. Имеет две души, одна из них продолжает жить после смерти, и поэтому такой покойник встает из могилы и умерщвляет людей. После смерти упыря массово начинают умирать люди и животные.

В древности украинцы боялись упырей / Фото Magnific

Ведьма – женщина, обладающая сверхъестественными способностями и знаниями, имеющая связь с нечистой силой. С помощью магии причиняет вред другим, чаще всего – отбирает молоко у коров. Умеет превращаться в животных и предметы, а также летать.

Также наши предки верили в так называемого перелесника. Ранее 24 Канал рассказывал об этом злом духе, которого больше всего боялись одинокие женщины.