Какой церковный праздник 15 августа: что отмечают и почему не стоит делать

15 августа по новому церковному календарю верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати величайших праздников года. В народе этот день называют Первой Пречистой. Также в этот день почитают Киево-Печерскую икону Успения Божией Матери.

Что это за праздник и с чего он взялся – знает Украинская Православная Церковь.

Какой праздник отмечают 15 августа

Успение Пресвятой Богородицы – один из величайших христианских праздников. Согласно церковному преданию, он посвящен завершению земной жизни Девы Марии и ее переходу в небесную жизнь.

В народе этот праздник называют Первой Пречистой. Всего таких праздников в церковном календаре три: Первая Пречистая – Успение Богородицы, Вторая – Рождество Пресвятой Богородицы, а Третья – Покров.

В этот день верующие традиционно посещают богослужения, молятся и обращаются к Богородице с просьбами о здоровье, защите, помощи и благополучии.

Также 15 августа особо почитают Киево-Печерскую икону Успения Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, святыня была связана с Успенским собором Киево-Печерской лавры.

К образу обращаются с молитвами о помощи в сложных жизненных обстоятельствах, избавлении от вредных привычек и дурных помыслов.

Что такое Первая Пречистая

Успение в народной традиции связывали не только с церковным праздником, но и с окончанием лета.

К этому времени обычно завершались основные полевые работы, собирался урожай и начиналась подготовка к осени. После Успения также наступала пора свадеб и сватовств.

А еще в этот день заканчивается Успенский пост, который по новому календарю длится с 1 по 14 августа.

В день Успения верующие идут в храм на праздничную литургию, молятся и благодарят за все хорошее.

В народной традиции в этот день также завершалась жатва. С этим связан старинный обряд дожинок – последний сноп торжественно приносили домой или в деревню, а из зерна пекли хлеб.

Считалось, что такой хлеб приносит семье достаток и защищает от бед.

Что не стоит делать 15 августа

Церковь призывает в этот большой праздник избегать ссор, злобы, сплетен, клеветы, зависти, мести и других поступков, противоречащих христианской этике.

Не стоит выяснять отношения, оскорблять других или желать кому-то зла. В народе верили, что ссора в день Успения может иметь неприятные последствия.

Особые запреты касались женской работы. По народным поверьям, 15 августа женщинам нельзя было убирать, стирать, готовить, шить, вязать и заниматься рукоделием.

Особенно не советовали брать в руки иглы и спицы – по поверью, ими можно было "уколоть" Пречистую.

Конечно, это всего лишь народные поверья, а не церковный запрет. Поэтому если вы уже успели запустить стиральную машину – паниковать точно не нужно.

Также, согласно народным приметам, в этот день не советовали стричь волосы. Незамужним девушкам якобы нельзя было даже заплетать косы, чтобы не остаться одинокими.

Народные приметы 15 августа

По погоде в день Успения наши предки пытались определить, какой будет осень:

теплый и солнечный день – осень будет умеренной, но вскоре может наступить непогода;

дождь в день Успения – бабье лето будет теплым и комфортным;

радуга в небе – осень ожидается теплой и солнечной;

гроза – осень наступит рано и будет дождливой;

густой утренний туман – осень будет богатой на грибы;

много паутины – зима будет малоснежной.

Кто отмечает именины 15 августа

Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор и Мария

Что еще праздник отмечают 15 августа

15 августа в Украине также отмечают День археолога.