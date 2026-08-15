Що це за свято і звідки воно пішло – знає Українська Православна Церква.

Яке свято відзначають 15 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з найбільших християнських свят. За церковним переказом, воно присвячене завершенню земного життя Діви Марії та її переходу до небесного життя.

У народі свято називають Першою Пречистою. Загалом таких свят у церковному календарі три: Перша Пречиста – Успіння Богородиці, Друга – Різдво Пресвятої Богородиці, а Третя – Покрова.

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Цього дня віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться та звертаються до Богородиці з проханнями про здоров'я, захист, допомогу й добробут.

Також 15 серпня особливо вшановують Києво-Печерську ікону Успіння Пресвятої Богородиці. За церковним переказом, святиня була пов'язана з Успенським собором Києво-Печерської лаври.

До образу звертаються з молитвами про допомогу у складних життєвих обставинах, позбавлення від шкідливих звичок і поганих думок.

Що таке Перша Пречиста

Успіння в народній традиції пов'язували не лише з церковним святом, а й із завершенням літа.

До цього часу зазвичай завершували основні польові роботи, збирали врожай і починали готуватися до осені. Після Успіння також наставала пора весіль і сватань.

А ще цього дня завершується Успенський піст, який за новим календарем триває з 1 до 14 серпня.

На Успіння віряни йдуть до храму на святкову літургію, моляться та дякують за все хороше.

У народній традиції цього дня також завершували жнива. Із цим пов'язаний старовинний обряд дожинок – останній сніп урочисто приносили додому або до села, а із зерна пекли хліб.

Вважалося, що такий хліб приносить родині достаток і захищає від негараздів.

Що не варто робити 15 серпня

Церква закликає у велике свято уникати сварок, злості, пліток, наклепів, заздрості, помсти та інших вчинків, які суперечать християнській етиці.

Не варто з'ясовувати стосунки, ображати інших або бажати комусь зла. У народі вірили, що сварка на Успіння може мати неприємні наслідки.

Особливі заборони стосувалися жіночої роботи. За народними повір'ями, 15 серпня жінкам не можна було прибирати, прати, готувати, шити, в'язати та займатися рукоділлям.

Особливо не радили брати до рук голки та спиці – за повір'ям, ними можна було "вколоти" Пречисту.

Звичайно, це саме народні вірування, а не церковна заборона. Тому якщо ви вже встигли запустити пральну машину – панікувати точно не потрібно.

Також за народними прикметами цього дня не радили стригти волосся. Незаміжнім дівчатам нібито не можна було навіть заплітати коси, щоб не залишитися самотніми.

Народні прикмети 15 серпня

За погодою на Успіння наші предки намагалися визначити, якою буде осінь:

теплий і сонячний день – осінь буде помірною, але незабаром може прийти негода;

дощ на Успіння – бабине літо буде теплим і комфортним;

веселка в небі – осінь очікується теплою та сонячною;

гроза – осінь прийде рано й буде дощовою;

густий ранковий туман – осінь буде багатою на гриби;

багато павутини – зима буде малосніжною.

Хто святкує іменини 15 серпня

Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір та Марія

Яке ще свято відзначають 15 серпня

15 серпня в Україні також відзначають День археолога.