Календарь праздников на третий месяц осени – 2026 года: будут ли дополнительные выходные в ноябре
В ноябре украинцы будут отмечать День железнодорожника, а также несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День бухгалтера, День специалиста по безопасности и День студента.
В то же время у граждан будет возможность как следует отдохнуть. О праздниках, которые украинцы будут отмечать в ноябре 2026 года, рассказывает 24 Канал.
Календарь праздников на ноябрь 2026 года
1 ноября – День рождения Европейского Союза, День вегана, а также День работника социальной сферы.
2 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.
3 ноября – День инженерных войск Украины.
4 ноября – День железнодорожника Украины.
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
8 ноября – Международный день пианиста и День десантно-штурмовых войск.
9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
10 ноября – Международный день бухгалтера и Всемирный день молодежи.
12 ноября – День специалиста по безопасности.
14 ноября – Международный день логопеда и Всемирный день борьбы с диабетом.
15 ноября – День начала Рождественского поста, День работников сельского хозяйства и Всемирный день памяти жертв ДТП.
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, Международный день терпимости.
17 ноября – Международный день студентов.
18 ноября – День сержанта ВСУ.
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы и День стекольщика.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября – День достоинства и свободы.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
27 ноября – День основания Национальной академии наук и Черная пятница.
28 ноября – День работника финансового мониторинга и День памяти жертв Голодоморов.
30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2026 года
Уже пятый год Украина находится в состоянии военного положения, поэтому дополнительных выходных в ноябре не будет.
Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 9 дней: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.
В то же время граждане будут работать 21 день: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 ноября.