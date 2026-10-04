С Днем учителя 2026 – подборка теплых поздравлений и красивых картинок

День учителя – это повод поблагодарить педагогов за их ежедневный труд, поддержку и знания, которые они передают ученикам. К празднику часто выбирают короткие поздравления, теплые слова и тематические картинки, которые можно отправить лично или опубликовать в социальных сетях.

В этой подборке от 24 Канала собраны поздравления с Днем учителя в различных форматах – от лаконичных пожеланий до красивых открыток. Выбирайте вариант, который лучше всего подойдет для вашего учителя, классного руководителя или коллеги.

Поздравления с Днем учителя своими словами

С Днем учителя! Вы сеете в нас семя знаний и веры в себя, а затем терпеливо наблюдаете, как оно прорастает. Пусть ваш труд дает лучшие всходы, а вы каждый день чувствуете, что делаете настоящее большое дело.

С Днем учителя! Ваше слово способно зажечь в ребенкe мечту, которая впоследствии изменит его жизнь. Спасибо, что вы выбираете вдохновлять, даже когда это непросто. Силы вам, света и мирного неба!

С профессиональным праздником! Пусть каждый ваш урок станет неожиданным открытием, каждый ученик – открытием нового таланта, а каждый день – напоминанием о том, что лучшая инвестиция – это человек. Вдохновения вам без границ!

С Днем учителя! Вы учите не просто читать и считать, а мечтать, искать и не бояться идти к своей цели. Спасибо вам за веру в наше будущее. Пусть ваш труд всегда возвращается теплом и благодарностью.

Картинки с поздравлениями ко Дню учителя



Поздравления с Днем учителя: картинки / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем учителя – картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала



Также у нас есть отдельная подборка поздравлений с Днем учителя. Там можно найти еще больше вариантов для учителей, коллег и классных руководителей.