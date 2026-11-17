День святого Николая – один из самых любимых зимних праздников украинцев, который традиционно отмечается в декабре. Он посвящен святителю Николаю Чудотворцу, которого считают покровителем детей, путешественников и тех, кто нуждается в помощи.

В 2026 году День святого Николая по новому церковному календарю приходится на воскресенье, 6 декабря. Именно в этот день праздник отмечается согласно общему календарю Православной церкви Украины (ПЦУ).

Однако еще несколько лет назад украинцы привыкли отмечать его 19 декабря. Дата изменилась после календарной реформы: с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь. С тех пор неподвижные церковные праздники, к которым относится и День святого Николая, отмечаются по новому стилю.

Таким образом, в 2026 году это будет уже четвертый год, когда ПЦУ по новому календарю будет чествовать святителя Николая 6 декабря, а не 19 декабря, как было раньше.

Почему День святого Николая перенесли с 19 на 6 декабря

Разница между старой и новой датами объясняется особенностями календарей. Раньше православные верующие, следовавшие юлианскому календарю, отмечали день памяти святителя Николая 6 декабря по старому стилю. Однако из-за расхождения между юлианским и григорианским календарями эта дата приходилась на 19 декабря по современному гражданскому календарю.

Новоюлианский календарь, на который перешла ПЦУ, устраняет накопившееся за века календарное расхождение. В XXI веке даты его неподвижных праздников совпадают с датами григорианского календаря, которым пользуются в повседневной жизни. Именно поэтому день памяти святителя Николая теперь приходится на 6 декабря.

Важно, что календарная реформа не изменила самого смысла праздника. Верующие по-прежнему чтят святителя Николая, посещают богослужения, молятся ему и вспоминают о его милосердии и помощи нуждающимся.



В День Николая принято дарить подарки / Фото Magnific

Еще одной милой традицией являются подарки под подушкой. Накануне праздника дети с нетерпением ждут утра, ведь верят, что ночью святой Николай придет к ним и оставит приятный сюрприз. Обычно это сладости, фрукты, игрушки или небольшие желанные подарки. Такой обычай связан с образом Николая как доброго благодетеля, который помогал людям и особенно заботился о детях.

Среди украинцев до сих пор есть люди, которые живут по старому церковному календарю и отмечают праздники по старому стилю. Кто-то празднует одновременно по двум календарям. Раньше священник ПЦУ объяснил, можно ли так поступать.