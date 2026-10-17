Дмитриевская родительская суббота в 2026 году: когда следует поминать умерших родственников

Дмитровской родительской субботой называют особый поминальный день, в который принято вспоминать умерших родственников и друзей. Поминальные обряды совершаются в субботу, накануне дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Дмитровская родительская суббота посвящена молитве за тех, кого уже нет рядом. В этот день в храмах совершаются заупокойные богослужения, а семьи вспоминают умерших близких, посещают их могилы и соблюдают древние поминальные традиции.

Когда Дмитровская суббота для поминания умерших

В 2026 году Дмитриевская, или Димитровская, поминальная суббота приходится на 24 октября. Ее дата связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который по новому календарю отмечается 26 октября: поминальной является суббота, предшествующая этому дню. В церковном календаре ПЦУ эта дата обозначена как "Суббота Димитриевская".

Что делают в Дмитриевскую субботу

Главный смысл этого дня – молитва за усопших. В храмах совершают заупокойные богослужения, в частности Панихиду или Парастас, а верующие могут подать записки с именами усопших для поминания.

По возможности люди также посещают могилы своих родных, убирают их и молятся об упокоении. В то же время церковный смысл этого дня не сводится только к походу на кладбище – центральным остается молитва за усопших.

В украинской народной традиции Дмитриевская суббота также имела названия "семейная" и "дедова". Этот день связывали с осенним поминовением предков, а после церковного богослужения устраивали семейные поминальные трапезы.



Когда осенью поминают умерших / Magnific

Этнографические материалы фиксируют и древний обычай оставлять на ночь в углу комнаты часть блюд с поминального стола. Это уже народное поверье, а не церковное требование: люди верили, что ночью умершие могут прийти к своим родным на угощение.

Кстати, до Дня Димитрия Солунского существовала еще одна определенная традиция. Она связана с замужеством девушек.