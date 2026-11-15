Не повторяйте за другими: священник ПЦУ объяснил, когда на самом деле следует креститься в храме

Многие верующие в храме привыкли ориентироваться на соседей и повторять их движения во время богослужения. Однако священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук предостерег от такой практики и рассказал, что именно следует обращать внимание во время молитвы.

Отец Юлиан поделился своими мыслями в TikTok. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

Когда нужно креститься в церкви

Среди прихожан часто бытует мнение, что в церкви достаточно просто следить за другими людьми и креститься одновременно с ними. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук в своем обращении опроверг этот миф. По словам отца, механическое копирование жестов других присутствующих не имеет ничего общего с настоящим молитвенным пребыванием в храме.

Тимчук подчеркнул, что во время службы каждый верующий прежде всего должен внимательно вслушиваться в слова, звучащие в церкви. Креститься следует не по примеру толпы, а в конкретный момент богослужения – когда поминают Пресвятую Троицу. Именно осознанное отношение к каждому жесту делает пребывание человека в храме глубоким и содержательным.

В то же время священник ПЦУ успокоил тех, кто раньше ориентировался на других. Такая привычка не является большим грехом. Однако для искреннего духовного общения важно сосредоточиваться на собственных мыслях и тексте молитвы, а не оглядываться по сторонам. Когда человек сознательно произносит каждое слово и понимает значение своих действий, Господь обязательно слышит его обращение. Поэтому в храме лучше прислушиваться к службе и собственному сердцу, чем ориентироваться на поведение соседей.

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