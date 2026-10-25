Сколько сейчас времени в Киеве: Украина перешла на зимнее время

В ночь на 25 октября Украина официально перешла на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Рассказываем, как проверить точное время в Киеве и как правильно сориентироваться в обновленном распорядке дня.

Ежегодно в последнее воскресенье октября в 04:00 утра Украина возвращается к своему стандартному астрономическому времени (UTC+2). Перевод стрелок на час назад дарит нам дополнительное время для отдыха утром, однако днем начинает темнеть раньше.

Сколько сейчас часов по зимнему времени?

Если вы боитесь, что можете запутаться во времени – не паникуйте. Все современные смартфоны, компьютеры, планшеты и электронные гаджеты переходят на новый режим автоматически. Если вы смотрите на экран своего телефона, там уже указано актуальное киевское время.

Вручную настроить нужно только механические настенные часы, будильники и классические наручные часы. Формула проста: если на ваших механических часах сейчас, например, 5:00 утра, то по новому реальному времени в Киеве на самом деле 4:00.



Сколько часов по зимнему времени / Magnific

Переход на зимнее время осуществляется для более эффективного использования светового дня утром, когда большинство людей отправляется на работу или учебу.

Так что не забудьте перевести механические часы дома, а обо всем остальном позаботятся гаджеты – наслаждайтесь дополнительным часом сна и вливайтесь в уютный зимний ритм без лишней спешки.

Вам также будет полезно узнать, как настроить режим сна с переходом на зимнее время.