Яка зараз година у Києві: Україна перейшла на зимовий час

Щорічно в останню неділю жовтня о 04:00 ранку Україна повертається до свого стандартного астрономічного часу (UTC+2). Переведення стрілок на годину назад дарує нам додатковий час відпочинку вранці, проте вдень починає темнішати раніше.

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Яка зараз година за зимовим часом?

Якщо ви хвилюєтеся, що можете заплутатися у часі – не панікуйте. Усі сучасні смартфони, комп'ютери, планшети та електронні гаджети переходять на новий режим автоматично. Якщо ви дивитеся на екран свого телефону, там вже вказано актуальний київський час.

Вручну відкоригувати потрібно лише механічні настінні годинники, будильники та класичні наручні аксесуари. Формула проста: якщо на вашому механічному годиннику зараз, наприклад, 5:00 ранку, то за новим реальним часом у Києві насправді 4:00.

Скільки годин за зимовим часом / Magnific

Перехід на зимовий час здійснюється для ефективнішого використання світлового дня вранці, коли більшість людей вирушає на роботу чи навчання.

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Тож не забудьте відкоригувати механічні годинники вдома, а про все інше подбають гаджети – насолоджуйтеся додатковою годиною сну та вривайтеся в затишний зимовий ритм без зайвого поспіху.

Вам також буде корисно дізнатися, як налаштувати режим сну з переведенням годинників на зимовий режим.