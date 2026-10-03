Традиции 24 Поздравления Красивые открытки и стихи на украинском языке ко Дню учителя 2026 года
3 октября, 23:00
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Красивые открытки и стихи на украинском языке ко Дню учителя 2026 года

Людмила Онуфреив

День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В этот день поздравляют педагогов, благодарят их за работу и передают поздравления коллегам, классным руководителям и учителям, которые много лет работают с детьми.

К празднику часто выбирают короткие поздравления в стихах или тематические открытки, которые можно отправить в сообщении или опубликовать в соцсетях. Ниже "24 Канал" собрал подборку идеальных вариантов ко Дню учителя специально для вас

Короткие поздравления с Днем учителя в стихах

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Учителю, зі святом Вас!
Хай буде світлим кожен час,
Хай вдячні учні поруч будуть,
А Вашу доброту не забудуть.
Бажаєм щастя і добра,
Здоров'я, радості, тепла! 

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З Днем учителя вітаєм!
І сьогодні Вам бажаєм
Позитиву та кохання,
Щоб збувались всі бажання.
Учнів гарних та старанних,
Днів щасливих та безхмарних! 

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Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже
За Вашу працю вчительську святу! 

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Хай зарплата вас радує,
Про відпустку нагадує.
Хай мрії збуваються,
Веселі моменти трапляються! 

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К Дню учителя картинки на украинском языке


Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала

Открытка ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала

День учителя: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала

День учителя: картинка / Коллаж 24 Канала

С Днем учителя картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем учителя: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала

А для тех, кто ищет еще несколько вариантов поздравлений, у нас есть отдельная подборку ко Дню учителя. Здесь собраны особые поздравления и открытки, которые можно отправить учителю, коллегам или добавить к праздничному посту. Выбирайте вариант, который больше всего подходит по настроению, и дополняйте его несколькими словами от себя.