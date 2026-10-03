Красивые открытки и стихи на украинском языке ко Дню учителя 2026 года

День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В этот день поздравляют педагогов, благодарят их за работу и передают поздравления коллегам, классным руководителям и учителям, которые много лет работают с детьми.

К празднику часто выбирают короткие поздравления в стихах или тематические открытки, которые можно отправить в сообщении или опубликовать в соцсетях. Ниже "24 Канал" собрал подборку идеальных вариантов ко Дню учителя специально для вас

Короткие поздравления с Днем учителя в стихах

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Учителю, зі святом Вас!

Хай буде світлим кожен час,

Хай вдячні учні поруч будуть,

А Вашу доброту не забудуть.

Бажаєм щастя і добра,

Здоров'я, радості, тепла!

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З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних!

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Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

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Хай зарплата вас радує,

Про відпустку нагадує.

Хай мрії збуваються,

Веселі моменти трапляються!

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К Дню учителя картинки на украинском языке



Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала



Открытка ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала



День учителя: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала



День учителя: картинка / Коллаж 24 Канала



С Днем учителя картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем учителя: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала



А для тех, кто ищет еще несколько вариантов поздравлений, у нас есть отдельная подборку ко Дню учителя. Здесь собраны особые поздравления и открытки, которые можно отправить учителю, коллегам или добавить к праздничному посту. Выбирайте вариант, который больше всего подходит по настроению, и дополняйте его несколькими словами от себя.