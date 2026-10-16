Жуткие красавицы без спины: что нявки делали с мужчинами в Карпатах

В гуцульских преданиях нявки могли принимать облик красивых девушек, но их внешность скрывала жуткую особенность. Этнографы записали и другие сведения об этих существах – от ночных танцев в горах до историй о том, как они якобы изнуряли людей.

Нявки – персонажи украинской народной демонологии, известные, в частности, в Карпатах. Их часто связывали с мавками, хотя названия и описания могли различаться в зависимости от местности. Больше всего о нявках известно благодаря труду Антина Онищука "Материалы к гуцульской демонологии", который был опубликован в 1909 году.

Исследователь записывал народные верования в районе Зеленицы на Надворнянщине в 1907 – 1908 годах. Согласно этим преданиям, нявки-мавки могли выглядеть спереди как красивые женщины, но со спины их тело было открытым, а внутренности – видимыми.



Как выглядели нявки / Фото из открытых источников

Почему нявок считали опасными

В записях Онищука нявок связывали с душами некрещеных детей. Согласно местным поверьям, перед Зелеными праздниками они бродили по полям и у воды, а их голоса напоминали повторение звуков "мав, мав". Именно с этим преданием связывают названия "мавки" и "нявки", хотя происхождение этих слов может быть совсем другим. Например, существует версия, что слово "нявка" происходит от праславянского *navь, что означает "покойник", "умерший" или "гроб" / "нижний мир".

Этнограф также записал поверье, что нявки могли высасывать силы из людей, в частности, из мужчин. Они заманивали мужчин своей невероятной красотой, а затем лишали их сил. По преданиям, человек после ночных нападений нявок слабел и худел.

По гуцульским преданиям, нявки собирались в отдаленных горных местах, где танцевали и пели. Такие поляны называли "игровищами" или "розиграми". Местные жители показывали этнографам округлые участки земли, поросшие мхом, которые считали местами их танцев. В записях Онищука есть и рассказы о горных вершинах, где нявки якобы гуляли так часто, что вытаптывали траву.

А еще в давние времена за одинокими женщинами якобы охотился так называемый перелестник. Он был опасным ночным соблазнителем.