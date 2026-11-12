Можно ли купать детей в день рождения и в воскресенье: точный ответ священника ПЦУ

Молодые родители часто сталкиваются с огромным количеством советов от старшего поколения, среди которых почетное место занимает строгий запрет купать младенцев в определенные дни. Согласно народным приметам, водные процедуры в воскресенье или непосредственно в день рождения ребенка обязательно привлекут беду или болезнь.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк уже высказался на эту тему в своем тиктоке. Он объяснил, действительно ли можно купать малышей в день их рождения и в воскресенье.

Можно ли купать детей в день рождения и в воскресенье

Отец Алексей отметил, что уход за телом никогда не нарушал религиозных канонов, а все страхи вокруг этого процесса являются исключительно человеческими выдумками.

Филюк назвал такие правила суевериями, которые когда-то давно придумали необразованные люди. В то же время, по словам священника, из-за следования таким бессмысленным советам дети скорее пострадают от антисанитарии, ведь отсутствие гигиены неизбежно приведет к появлению грязи или даже паразитов, которые обязательно заведутся у немытых малышей.

Как подчеркнул священник ПЦУ, гигиена должна оставаться ежедневным приоритетом для каждой семьи. По наблюдениям отца, младенцы постоянно нуждаются в регулярном уходе, поскольку они пачкаются и на их головках появляются естественные корочки. Поэтому детей нужно купать каждый день без каких-либо исключений на праздники или выходные. По мнению священнослужителя, малыши абсолютно не виноваты в том, что взрослые верят в сомнительные приметы, поэтому они не должны терпеть дискомфорт из-за чужих суеверий. Никакого греха в обычном омовении тела не было раньше и нет сейчас.

Вместо того чтобы искать мистическую угрозу в воде и мыле, верующим лучше заботиться о чистоте собственной души, поддерживать безупречный порядок в своем доме и, что самое важное, регулярно очищать свой ум. Именно мозг, как заметил священник, следует освобождать от мусора в виде предрассудков, чтобы освободить место для светлых мыслей и искренней веры.

На днях мы рассказывали, можно ли возить некрещеного ребенка по улицам города или деревни.