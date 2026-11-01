Грех ли читать современные романы о магии и колдунах: объяснение священника

Популярные фэнтезийные романы часто пугают верующих наличием магии и мистических существ. Однако Церковь не видит в художественной выдумке прямой духовной угрозы.

Об этом подробнее рассказал католический священник Николай Мишовский на YouTube-канале CREDO. В книгах в жанре фэнтези герои часто используют магические ритуалы, заключают сделки с темными силами или общаются с вымышленными богами.

Грех ли читать книги о магии

Священник Римско-Католической Церкви Николай Мишовский объяснил, что элементы сверхъестественного содержатся даже в привычных детских сказках. История о волшебном Колобке или полете Бабы Яги также отражают колдовство, но никто не устраивает массовое сожжение фольклорных сборников.

Духовник подчеркнул, что художественный вымысел существенно отличается от реальных оккультных практик или эзотерики, которых действительно следует категорически избегать. Читатели должны оценивать литературное произведение по его морали. Если сюжет учит различать добро и показывает трагические последствия сделок со злом, такая история не несет духовной угрозы.

В то же время отец Николай строго предостерег от литературы с откровенными эротическими сценами или пропагандой размытых жизненных ориентиров. Именно такие детали незаметно разрушают мировоззрение молодежи и искажают восприятие базовых ценностей.

Священник РКЦ о книгах в жанре фэнтези: смотрите видео онлайн

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