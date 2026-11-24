Многие люди боятся креститься у храма в темное время суток из-за давних народных страхов. Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук объяснил, почему эти опасения не имеют ничего общего с христианской верой и как следует вести себя возле святыни ночью.

Об этом он подробнее рассказал в своем фейсбуке.

Можно ли креститься возле церкви ночью

По словам священника ПЦУ, креститься возле храма в темное время суток не только разрешено, но и вполне естественно для каждого верующего. Он призвал людей решительно искоренять давние суеверия, мешающие искренней вере в Господа.

Как заверил отец Юлиан, страх перед ночью имеет чисто психологическую основу и никоим образом не касается духовности. Тьма – это лишь физическое явление, обычное отсутствие солнечного света. Когда на определенной части Земли наступает ночь, это означает только то, что планета повернулась другой стороной к Солнцу и прямые лучи временно туда не попадают.

Тимчук подчеркнул, что Господь не является Богом исключительно светлого дня, ведь Его присутствие и любовь не зависят от времени суток или погоды. Христиане обращаются к Творцу в молитвах как утром или днем, так и поздно вечером.

Именно поэтому, проходя мимо церкви ночью, верующие могут смело остановиться, перекреститься и мысленно обратиться к Богу. Духовник посоветовал доверять собственной вере, а не выдуманным народным приметам, которые не имеют никакого религиозного обоснования.

Ранее мы рассказывали, когда на самом деле следует креститься в церкви.