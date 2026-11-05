Передаривать подарки — грех или нет: что об этом говорят в церкви

После праздников часто остается куча вещей, которые не всегда находят применение в быту или банально дублируются. В таких случаях естественно возникает мысль передарить лишнее кому-то другому, однако многие останавливаются из-за страха навлечь на себя грех или "передать чужую судьбу".

Как сообщает священник ПЦУ Алексей Филюк, передаривание вещей не является грехом, ведь подаренная вещь переходит в полную собственность человека, и он имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению. В то же время священник отмечает, что далеко не каждый подарок уместно отдавать другим – особенно когда речь идет о ценных вещах или подарках с особым значением.

Особое внимание священник уделяет подаркам, которые дарят детям, в частности во время таинства крещения. Духовные атрибуты, памятные вещи, ценности из драгоценных металлов или недвижимость, подаренные ребенку, должны принадлежать исключительно ему и оставаться в семье до его совершеннолетия.



Является ли грехом передаривание подарков / Magnific

Если мне подарили, то было бы как-то немного странно, если бы мои папа и мама взяли мой подарок и подарили тете Марии. Это подарили малышу, так пусть малыш достигнет совершеннолетия, и тогда он уже сам распорядится своим подарком,

– подчеркивает Алексей Филюк.

В то же время в бытовых мелочах передаривание не только не запрещено, но и поощряется как проявление щедрости. Если у вас накопились лишние конфеты, сувениры или другие бытовые вещи, которыми вы хотите поделиться с близкими или теми, кто в этом нуждается, это считается добрым делом. По словам священника, делиться с ближним – это нормальная христианская практика, в которой нет ни малейшего греха.

Вокруг таинства крещения существует немало различных традиций, правил и даже суеверий. Недавно 24 Канал рассказывал, можно ли взять для ребенка двух крестных мам без папы.