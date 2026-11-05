Передаровувати подарунки — гріх чи ні: що про це кажуть у церкві

Чи можна передарувати подарунки для дитини / Magnific
Період свят часто залишає по собі купу речей, які не завжди знаходять застосування в побуті або банально дублюються. У таких випадках природно виникає думка передарувати зайве комусь іншому, проте багато хто зупиняється через острах накликати гріх чи "передати чужу долю".
Як повідомляє священник ПЦУ Олексій Філюк, передаровування речей не є гріхом, адже подарована річ переходить у повну власність людини, і вона має право розпоряджатися нею на власний розсуд. Водночас священник зауважує, що далеко не кожен подарунок доречно віддавати іншим – особливо коли йдеться про цінні речі чи презенти з особливим змістом.
Окрему увагу священник звертає на подарунки, які роблять дітям, зокрема під час таїнства хрещення. Духовні атрибути, пам'ятні речі, цінності з коштовних металів чи нерухомість, презентовані дитині, мають належати виключно їй і залишатися в родині до її дорослішання.
Якщо мені подарували, то було б якось трохи дивно, якби мої тато та мама забрали мій подарунок і подарували тьоті Марії. Це подарували для дитинки, то хай дитинка досягне повноліття і тоді вона вже собі розпорядиться своїм подарунком
Водночас у побутових дрібницях передаровування не лише не заборонене, а й заохочується як вияв щедрості. Якщо у вас зібралися надлишки цукерок, сувенірів чи інших побутових речей, якими ви хочете поділитися з близькими або тими, хто цього потребує, це вважається доброю справою. За словами священника, ділитися з ближнім — це нормальна християнська практика, у якій немає жодного гріха.
Навколо таїнства хрещення існує чимало різних традицій, правил та навіть забобонів. Нещодавно 24 Канал розповідав, чи можна брати для дитини двох хресних мам без тата.
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