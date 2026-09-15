5 самых красивых мужских имен, приносящих счастье и успех своим обладателям

Некоторые мужские имена еще в древности считались источником удачи, силы и гармонии. Если вы ищете для сына имя, которое будет вдохновлять его на успех и оберегать от невзгод, обратите внимание на эти варианты.

24 Канал собрал подборку красивых имен для мальчиков. Этот материал точно пригодится будущим родителям, которые ждут появления сына.

Всеволод

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто владеет всем" или "всевластный". В древности так называли спокойных мальчиков, которые не отказывают в помощи родным или друзьям. Всеволоды не любят рисковать, а каждое свое решение тщательно обдумывают, не торопясь.

Артем

У этого имени есть несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, означающего "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Обладатели этого имени обладают лидерскими качествами, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников и покорить сердце будущей второй половинки.

Феликс

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "счастливый". Его обладатели легко находят общий язык с другими людьми. Такие мужчины оптимистично смотрят на жизнь, поэтому легко заряжают позитивом свое окружение.

Кирилл

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "господин" или "могущественный". Раньше так называли священников и патриархов. Обладатели этого имени стремятся обрести власть и влияние в обществе. Благодаря таланту и любознательности такие мужчины всегда будут выходить победителями из любой ситуации.

Мирослав

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "прославляющий мир" или "миролюбивый". Эти мужчины ценят спокойствие и согласие в семье. Мирославы стремятся к гармонии в отношениях и всегда ищут пути к примирению. Люди с этим именем несут в себе энергию мира, которая дарит счастливую и сбалансированную жизнь.

Счастливое имя для мальчика / Фото Magnific

Ранее мы писали о мужских иностранных именах, которые довольно легко произносить на украинском языке.