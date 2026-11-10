Можно ли возить некрещеного ребенка по улицам села или города: объяснение священника ПЦУ

Рождение ребенка всегда сопровождается множеством советов от старшего поколения. Одним из самых распространенных суеверий остается запрет показывать малыша людям до проведения обряда крещения.

Многие семьи годами верили, что некрещеных младенцев нельзя возить по улицам и выносить в людные места. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке решил развеять эти суеверия.

Можно ли возить некрещеного ребенка по селу или городу

Отец Алексей подчеркнул, что никаких религиозных запретов на прогулки с некрещеным ребенком не существует. По его словам, половина мира возит своих детей по улицам и принимает таинство крещения уже в сознательном возрасте. От этого жизнь людей никоим образом не меняется к худшему.

Священник ПЦУ удивился огромному количеству народных вымыслов и призвал родителей руководствоваться здравым смыслом. Он заверил, что детям жизненно необходимо регулярно бывать на свежем воздухе, независимо от того, крещены они или нет.

В заключение духовный наставник посоветовал украинцам не усложнять себе жизнь и смело гулять с младенцами. Филюк призвал родителей быть здоровыми и не лишать малышей необходимых ежедневных прогулок. А таинство крещения, по его словам, обязательно состоится в свое время, с Божьей помощью.

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