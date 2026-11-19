Многих верующих беспокоит вопрос, сколько именно дней нужно воздерживаться от определенной пищи накануне Таинства. Священник ПЦУ Николай Гандзюк объяснил, когда дополнительный пост перед причастием действительно не нужен.

Об этом он подробнее рассказал в своем инстаграме.

Нужно ли поститься два дня перед причастием

Среди большинства христиан часто возникают споры относительно подготовки к причастию. Ведь люди слышат разные советы об обязательных двух или даже трех днях поста. Но священник Православной Церкви Украины Николай Гандзюк успокоил верующих и отметил, что такого жесткого правила для всех не существует. Если вы живете в ритме церковного календаря и каждую неделю соблюдаете пост в среду и пятницу, а также не пропускаете многодневные посты, дополнительно ужесточать ограничения перед причастием не придется.

Когда человек системно относится к постным дням в течение года, его духовная и телесная дисциплина уже сформирована. Поэтому вводить еще два или три дополнительных дня строгого воздержания от пищи исключительно перед самим причастием не является необходимым.

В то же время важно понимать суть самого поста. Дело в том, что это сознательная работа над собой, молитва и очищение мыслей. Когда регулярность уже стала вашей привычкой, вы можете сосредоточиться на искреннем покаянии и внутренней настройке на встречу с Богом, не превращая подготовку в изнурительный марафон. Поэтому, если вы уже соблюдаете среду, пятницу и большие посты, смело готовьтесь к причастию в привычном для вас ритме.

На днях мы рассказывали, когда нужно креститься в храме и почему нельзя повторять за другими.