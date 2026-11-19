Об этом он подробнее рассказал в своем инстаграме.

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Нужно ли поститься два дня перед причастием

Среди большинства христиан часто возникают споры относительно подготовки к причастию. Ведь люди слышат разные советы об обязательных двух или даже трех днях поста. Но священник Православной Церкви Украины Николай Гандзюк успокоил верующих и отметил, что такого жесткого правила для всех не существует. Если вы живете в ритме церковного календаря и каждую неделю соблюдаете пост в среду и пятницу, а также не пропускаете многодневные посты, дополнительно ужесточать ограничения перед причастием не придется.

Когда человек системно относится к постным дням в течение года, его духовная и телесная дисциплина уже сформирована. Поэтому вводить еще два или три дополнительных дня строгого воздержания от пищи исключительно перед самим причастием не является необходимым.

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В то же время важно понимать суть самого поста. Дело в том, что это сознательная работа над собой, молитва и очищение мыслей. Когда регулярность уже стала вашей привычкой, вы можете сосредоточиться на искреннем покаянии и внутренней настройке на встречу с Богом, не превращая подготовку в изнурительный марафон. Поэтому, если вы уже соблюдаете среду, пятницу и большие посты, смело готовьтесь к причастию в привычном для вас ритме.

На днях мы рассказывали, когда нужно креститься в храме и почему нельзя повторять за другими.