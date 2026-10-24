Грех ли пропускать воскресную службу в храме: объяснение священника ПЦУ

Многие украинцы часто спрашивают, считается ли большим грехом пропуск воскресного богослужения, если у человека есть свободное время и физическая возможность посетить храм. Ответ может удивить многих верующих, ведь дело вовсе не в формальном нарушении правил.

Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук уже высказался на эту тему в своем инстаграме.

Можно ли не пойти в храм в воскресенье

Отец Юлиан отметил, что если христианин имеет возможность прийти на литургию, но сознательно решает остаться дома или заняться другими повседневными делами, это показывает его истинные приоритеты. По словам священника, в таком момент стоит задуматься не о страхе наказания, а о том, действительно ли этот человек живет с Господом Богом. Истинная вера требует постоянной духовной связи, которая лучше всего поддерживается именно во время совместной церковной молитвы.

Посещение храма должно быть осознанным выбором и проявлением искренней любви к Богу. Представитель ПЦУ подчеркнул необходимость ценить каждую возможность прийти в святыню. Он призвал верующих обязательно находить время для богослужений, если позволяют обстоятельства. По мнению Юлиана Тимчука, христиане должны приходить на молитву при первой же возможности, поскольку в мире много людей, которые искренне стремятся оказаться в храме, но из-за различных жизненных препятствий полностью лишены такой возможности.

Поэтому сознательное игнорирование воскресной службы свидетельствует скорее о безразличии к собственному духовному развитию. Церковь всегда ждет своих прихожан и призывает приходить на литургию с радостью и благодарностью в сердце.

На днях мы уже рассказывали о том, что можно делать в церкви, а что – нельзя.