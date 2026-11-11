В давние времена ноябрь называли братчинами: вам понравится эта украинская традиция

Сегодня ноябрь ассоциируется с холодом, дождями, опавшими листьями, короткими днями и подготовкой к зиме. На Полесье когда-то этот месяц имел совсем другое название. Его называли "братчинами". А все из-за одной веселой украинской традиции.

Название "братчины" было распространено на Полесье и ассоциировалось с совместными осенними собраниями. Полевые работы уже подходили к концу, поэтому у людей появлялось больше возможностей побыть вместе: устраивали вечерницы и досвитки, веселились, а также праздновали свадьбы. Так ноябрь становился временем сплочения общины.

Особые собрания часто устраивали на Михаила – 21 ноября по старому календарному стилю. В селах готовили медовые напитки, собирались жители, а молодые пары, поженившиеся осенью, впервые после свадьбы появлялись на общем празднике. Это был повод поближе познакомиться, пообщаться и поздравить новые семьи.

Братчины также помогали поддерживать добрососедские отношения: люди делились новостями, угощали друг друга и не оставались в стороне от важных событий в жизни общины. После напряженного хозяйственного сезона такие встречи становились своеобразной возможностью отдохнуть перед зимой, когда семьи больше времени проводили дома.



Как украинцы проводили время в ноябре / Фото из открытых источников

Что означала "братчина" для общины

Само слово "братчина" имело более широкое значение. Так называли совместные застолья, во время которых участники могли приносить продукты, деньги или помогать готовить блюда. Такие встречи были не только поводом для застолья: на них также отмечали важные события и могли обсуждать общие дела.

Поэтому полесское название ноября сохранило память о времени, когда завершение осенних работ означало не только приближение зимы, но и возможность собраться всем вместе. Вообще в древности наши предки любили собираться вместе, когда для этого действительно было время. В частности, среди молодежи были распространены вечерницы.

Ранее 24 Канал рассказывал о том, какой обряд на вечерницах должна была пройти девушка, чтобы ее приняли в молодежный клуб.