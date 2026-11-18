Вы не поверите, но наши предки в древние времена верили, что даже деревья нужно время от времени пугать. Поэтому накануне Рождества хозяева могли выходить в сад с топором и устраивать необычный обряд, который сегодня кажется довольно странным.

Зачем в старину украинцы угрожали плодовым деревьям топором

В рождественском цикле украинских обычаев существовал обряд, который этнографы называют "пуганием" или символической угрозой плодовым деревьям. Его проводили не повсеместно, а в отдельных местностях. Исследователи зафиксировали такие практики, в частности, на Буковине, в Волынском регионе, на Полесье и в Полтавской области. Цель была практической, согласно народным представлениям: побудить дерево плодоносить обильнее в следующем году.

Обычно обряд касался яблони, сливы или другого дерева, которое плохо плодоносило. Хозяин подходил к нему с топором, замахивался или слегка стучал по стволу и угрожал срубить, если оно не будет давать плодов. В одном из вариантов, описанных ученой Ольгой Босой, хозяин трижды ударял по дереву тупой стороной топора. То есть речь шла не о настоящей рубке, а о ее обрядовом воспроизведении.



В древности наши предки угрожали деревьям / Magnific

Часто в этом обряде участвовал еще кто-то из семьи. Этот человек вставал на защиту дерева и от его имени просил не рубить, обещая, что оно в следующем году уродит. Так возникал короткий "диалог" между хозяином и деревом. В отдельных местностях после этого ствол обвязывали соломенной веревкой или сеном, оставшимся после Святвечера.

Время проведения зависело от местной традиции: обряд могли совершать в сам Святвечер, после праздничного ужина, в рождественский период или на другие зимние праздники. Исследователи объясняют его как магическое действие, призванное обеспечить урожайность и как бы "разбудить" дерево. Такие обряды отражали древнее представление о дереве как о живом существе, с которым можно было разговаривать и договариваться.

В то же время единого сценария не существовало: в одних записях главным действием была угроза топором, в других – обвязывание дерева соломой, встряхивание ветвей или обмазывание ствола тестом.

А вы знали, что в Святвечер украинцы клали деньги под скатерть, а топор – под стол? Читайте на 24 Канале о других интересных обрядах на Святвечер.