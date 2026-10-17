5 известных фраз, которые христиане ошибочно считают библейскими

Украинцы ежедневно используют в своей разговорной речи десятки устоявшихся выражений и считают их цитатами из главной книги христиан. Однако священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук развенчал этот популярный общественный миф.

В своем инстаграме священник ПЦУ назвал самые известные народные выражения, которые тысячи людей ежедневно произносят как библейские истины. Хотя на самом деле Священное Писание их вовсе не содержит.

Популярные высказывания, которые часто ошибочно приписывают Библии

Часто мы ищем утешение или оправдание своим поступкам в религиозных текстах, даже не проверяя первоисточник. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук отметил, что тысячи людей произносят определенные фразы как библейские, хотя в самой Библии их совершенно нет. Люди просто склонны путать обычную народную мудрость со священными текстами.

Первым ярким примером такого самообмана является всем известное высказывание о жизненной осторожности. В обществе прочно укоренилась фраза "Береженого Бог бережет". Священник ПЦУ Юлиан Тимчук категорически подчеркнул, что такой фразы в Священном Писании нет.

Так же мы часто слышим или сами даем другим совет: "На Бога надеяйся, но сам не зевай". Конечно, это хорошая цитата, которая побуждает человека брать ответственность за свою жизнь в свои руки, но она тоже не библейская. Отец Юлиан попросил христиан отделять жизненный опыт предков от религиозных догм.

Еще одной распространенной фразой, которая служит своеобразным психологическим успокоением во время серьезных жизненных невзгод, является выражение: "Все, что не делается, – все к лучшему". Юлиан Тимчук согласился, что, возможно, так оно и есть. Однако священнослужитель заметил, что эта популярная оптимистическая фраза также не происходит из Библии.

Отдельного внимания заслуживают фразы, которые формируют неправильное отношение к трудностям или вредным привычкам. Например, выражение "Бог терпел и нам велел" многие используют для оправдания собственной бездеятельности. Как пояснил духовный наставник, эта фраза тоже не имеет никакого отношения к Библии.

Кроме того, священник уверен, что многие слышали выражение "Пей, но не упивайся". По словам Юлиана Тимчука, дословно такой цитаты в Библии тоже нет.

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