С 1 сентября 2026 года: красивые поздравления для учителей и открытки к празднику
Начало нового учебного года – важное событие для всего образовательного сообщества. Для учителей это время новых планов, встреч с учениками и ответственной работы, требующей знаний, терпения и вдохновения.
По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с 1 сентября – искренних пожеланий, которые помогут выразить благодарность педагогам и пожелать им успешного, спокойного и плодотворного учебного года.
Поздравления с 1 сентября для учителей в стихах
***
Вітаємо з Днем знань щиро,
Бажаєм радості і миру,
Наснаги, щастя і тепла,
Щоб доля світлою була.
Нехай учні вас шанують,
Своїми успіхами радують,
А кожен день навчальний знов
Дарує вдячність і любов.
***
Нехай дзвенить шкільний дзвінок,
Запрошує знову на урок.
Нехай вам вистачає сил,
Натхнення, радості й крил.
Хай учні успіхами тішать,
А мрії стають все ближчими,
Здоров’я, добробуту, тепла
***
І щастя бажаємо сповна!
Вчителі! З Днем знань!
З осінньою порою.
Бажаю процвітання
З роботою непростою.
Любові, тепла, везіння,
Удачі без кордонів.
Посмішок, здивування,
Сяйва дитячих облич.
Чудес і натхнення,
Здоров’я на сто років.
Настрою, щастя,
Впевнених перемог!
***
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу
Злагода й мир у житті хай панують!
Поздравление с 1 сентября своими словами учителю
- Поздравляем с Днем знаний! Желаем вдохновения, благодарных учеников и радости от каждого нового дня.
- С 1 сентября! Пусть этот учебный год будет спокойным, успешным и богатым приятными моментами.
- Искренне поздравляем с началом нового учебного года! Желаем сил, терпения, вдохновения и веры в своих учеников.
- С Днем знаний! Пусть ваш труд приносит гордость, уважение и искреннюю благодарность.
- Желаем легкого учебного года! Пусть в классе царят взаимопонимание, уважение и хорошее настроение.
- Поздравляем с 1 сентября! Пусть каждый урок дарит не только знания, но и ощущение, что ваш труд действительно важен.
- С Днем знаний, дорогие учителя! Желаем неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и тепла от сердец учеников.
- Пусть новый учебный год будет успешным! Желаем вдохновения для новых идей, терпения для преодоления трудностей и радости от результатов.
- Искренне поздравляем с началом учебного года! Пусть рядом всегда будут поддержка, уважение и люди, которые ценят ваш труд.
- С Днем знаний! Желаем, чтобы каждый день в школе приносил новые поводы для улыбки, гордости и радости.
Картинки с поздравлениями к 1 сентября
Забавные поздравления с 1 сентября для учителей / Коллаж 24 Канала
Поздравления с 1 сентября для учителей / Коллаж 24 Канала
Поздравления с 1 сентября для учителей / Коллаж 24 Канала
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