З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з 1 вересня – щирих побажань, які допоможуть висловити вдячність педагогам та побажати їм успішного, спокійного й плідного навчального року.

Привітання з першим вересня для вчителів у віршах

***

Вітаємо з Днем знань щиро,

Бажаєм радості і миру,

Наснаги, щастя і тепла,

Щоб доля світлою була.

Нехай учні вас шанують,

Своїми успіхами радують,

А кожен день навчальний знов

Дарує вдячність і любов.

***

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Нехай дзвенить шкільний дзвінок,

Запрошує знову на урок.

Нехай вам вистачає сил,

Натхнення, радості й крил.

Хай учні успіхами тішать,

А мрії стають все ближчими,

Здоров’я, добробуту, тепла

***

І щастя бажаємо сповна!

Вчителі! З Днем знань!

З осінньою порою.

Бажаю процвітання

З роботою непростою.

Любові, тепла, везіння,

Удачі без кордонів.

Посмішок, здивування,

Сяйва дитячих облич.

Чудес і натхнення,

Здоров’я на сто років.

Настрою, щастя,

Впевнених перемог!

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу

Злагода й мир у житті хай панують!

Привітання з 1 вересня своїми словами вчителю

Вітаємо з Днем знань! Бажаємо натхнення, вдячних учнів і радості від кожного нового дня.

З 1 вересня! Нехай цей навчальний рік буде спокійним, успішним і щедрим на приємні моменти.

Щиро вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо сил, терпіння, натхнення та віри у своїх учнів.

З Днем знань! Нехай ваша праця приносить гордість, повагу й щиру вдячність.

Бажаємо легкого навчального року! Нехай у класі панують взаєморозуміння, повага та гарний настрій.

Вітаємо з 1 вересня! Нехай кожен урок дарує не лише знання, а й відчуття, що ваша праця справді важлива.

З Днем знань, дорогі вчителі! Бажаємо невичерпної енергії, професійних успіхів і тепла від учнівських сердець.

Нехай новий навчальний рік буде успішним! Бажаємо натхнення для нових ідей, терпіння для викликів і радості від результатів.

Щиро вітаємо з початком навчального року! Нехай поруч завжди будуть підтримка, повага та люди, які цінують вашу працю.

З Днем знань! Бажаємо, щоб кожен день у школі приносив нові приводи для посмішки, гордості та радості.

Картинки привітання з 1 вересня



Прикольні привітання з 1 вересня вчителя / Колаж 24 Каналу





Привітання з 1 вересня для вчителів / Колаж 24 Каналу



Картинки з першим вересня / Колаж 24 Каналу





Привітання з 1 вересня для вчителів / Колаж 24 Каналу



А гарних і щирих побажань не буває забагато, тому ловіть ще одну добірку гарних привітань з Днем знань для першачків.



