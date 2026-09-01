З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з 1 вересня – щирих побажань, які допоможуть висловити вдячність педагогам та побажати їм успішного, спокійного й плідного навчального року.
Привітання з першим вересня для вчителів у віршах
***
Вітаємо з Днем знань щиро,
Бажаєм радості і миру,
Наснаги, щастя і тепла,
Щоб доля світлою була.
Нехай учні вас шанують,
Своїми успіхами радують,
А кожен день навчальний знов
Дарує вдячність і любов.
***
Нехай дзвенить шкільний дзвінок,
Запрошує знову на урок.
Нехай вам вистачає сил,
Натхнення, радості й крил.
Хай учні успіхами тішать,
А мрії стають все ближчими,
Здоров’я, добробуту, тепла
***
І щастя бажаємо сповна!
Вчителі! З Днем знань!
З осінньою порою.
Бажаю процвітання
З роботою непростою.
Любові, тепла, везіння,
Удачі без кордонів.
Посмішок, здивування,
Сяйва дитячих облич.
Чудес і натхнення,
Здоров’я на сто років.
Настрою, щастя,
Впевнених перемог!
***
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу
Злагода й мир у житті хай панують!
Привітання з 1 вересня своїми словами вчителю
- Вітаємо з Днем знань! Бажаємо натхнення, вдячних учнів і радості від кожного нового дня.
- З 1 вересня! Нехай цей навчальний рік буде спокійним, успішним і щедрим на приємні моменти.
- Щиро вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо сил, терпіння, натхнення та віри у своїх учнів.
- З Днем знань! Нехай ваша праця приносить гордість, повагу й щиру вдячність.
- Бажаємо легкого навчального року! Нехай у класі панують взаєморозуміння, повага та гарний настрій.
- Вітаємо з 1 вересня! Нехай кожен урок дарує не лише знання, а й відчуття, що ваша праця справді важлива.
- З Днем знань, дорогі вчителі! Бажаємо невичерпної енергії, професійних успіхів і тепла від учнівських сердець.
- Нехай новий навчальний рік буде успішним! Бажаємо натхнення для нових ідей, терпіння для викликів і радості від результатів.
- Щиро вітаємо з початком навчального року! Нехай поруч завжди будуть підтримка, повага та люди, які цінують вашу працю.
- З Днем знань! Бажаємо, щоб кожен день у школі приносив нові приводи для посмішки, гордості та радості.
Картинки привітання з 1 вересня
Прикольні привітання з 1 вересня вчителя / Колаж 24 Каналу
Привітання з 1 вересня для вчителів / Колаж 24 Каналу
Картинки з першим вересня / Колаж 24 Каналу
Привітання з 1 вересня для вчителів / Колаж 24 Каналу
А гарних і щирих побажань не буває забагато, тому ловіть ще одну добірку гарних привітань з Днем знань для першачків.