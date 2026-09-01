По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с 1 сентября – искренних пожеланий, которые помогут выразить благодарность педагогам и пожелать им успешного, спокойного и плодотворного учебного года.

Поздравления с 1 сентября для учителей в стихах

***

Вітаємо з Днем знань щиро,

Бажаєм радості і миру,

Наснаги, щастя і тепла,

Щоб доля світлою була.

Нехай учні вас шанують,

Своїми успіхами радують,

А кожен день навчальний знов

Дарує вдячність і любов.

***

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Нехай дзвенить шкільний дзвінок,

Запрошує знову на урок.

Нехай вам вистачає сил,

Натхнення, радості й крил.

Хай учні успіхами тішать,

А мрії стають все ближчими,

Здоров’я, добробуту, тепла

***

І щастя бажаємо сповна!

Вчителі! З Днем знань!

З осінньою порою.

Бажаю процвітання

З роботою непростою.

Любові, тепла, везіння,

Удачі без кордонів.

Посмішок, здивування,

Сяйва дитячих облич.

Чудес і натхнення,

Здоров’я на сто років.

Настрою, щастя,

Впевнених перемог!

***

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу

Злагода й мир у житті хай панують!

Поздравление с 1 сентября своими словами учителю

Поздравляем с Днем знаний! Желаем вдохновения, благодарных учеников и радости от каждого нового дня.

С 1 сентября! Пусть этот учебный год будет спокойным, успешным и богатым приятными моментами.

Искренне поздравляем с началом нового учебного года! Желаем сил, терпения, вдохновения и веры в своих учеников.

С Днем знаний! Пусть ваш труд приносит гордость, уважение и искреннюю благодарность.

Желаем легкого учебного года! Пусть в классе царят взаимопонимание, уважение и хорошее настроение.

Поздравляем с 1 сентября! Пусть каждый урок дарит не только знания, но и ощущение, что ваш труд действительно важен.

С Днем знаний, дорогие учителя! Желаем неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и тепла от сердец учеников.

Пусть новый учебный год будет успешным! Желаем вдохновения для новых идей, терпения для преодоления трудностей и радости от результатов.

Искренне поздравляем с началом учебного года! Пусть рядом всегда будут поддержка, уважение и люди, которые ценят ваш труд.

С Днем знаний! Желаем, чтобы каждый день в школе приносил новые поводы для улыбки, гордости и радости.

Картинки с поздравлениями к 1 сентября



Забавные поздравления с 1 сентября для учителей / Коллаж 24 Канала





Поздравления с 1 сентября для учителей / Коллаж 24 Канала



Картинки с 1 сентября / Коллаж 24 Канала





Поздравления с 1 сентября для учителей / Коллаж 24 Канала



А хороших и искренних пожеланий много не бывает, поэтому вот вам еще одна подборка красивых поздравлений с Днем знаний для первоклассников.